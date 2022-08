Nejdražší škodovka historie je teď ještě dražší. Takto vypadá kousek za 1,9 mil. Kč

Nový ceník elektromobilu Škoda Enyaq se ještě nepromítl do českého konfigurátoru, přesto už se s ním můžeme podrobně seznámit. Jak ukazuje tabulka přiložená níže, elektrické SUV podražilo (v závislosti na motorizaci) o 50 až 85 tisíc korun. Nejvýraznější nárůst ceny se týká i vrcholového provedení, tedy SUV-kupé se štítkem RS.

To v praxi znamená, že na Škodu Enyaq Coupé RS musíte dnes z peněženky vytáhnout minimálně 1.644.900 Kč. Z nových škodovek je to pochopitelně suverénně nejvíce, žádný jiný mladoboleslavský model se takové cenovce ani nepřibližuje. Byť jde o absolutní strop elektrické nabídky, rozhodně to neznamená, že už byste neměli zač připlácet.

A tak jsme otevřeli konfigurátor a pustili se do „práce“, abychom zjistili, kam až lze cenu našeho exempláře (prohlédnout si jej můžete v přiložené fotogalerii) vyšroubovat. Za oranžový metalický lak Phoenix jsme utratili 25.000 Kč, lité jednadvacítky s aerokryty přišly na 20.000 Kč. Interiér se stylem karbonových doplňků pak zvýšil cenu o 17.500 Kč.

Video se připravuje ...

Ani tím ale nekončíme. Z volitelných položek jsme si vybrali například tepelné čerpadlo (+30.500 Kč), audiosystém Canton (+14.500 Kč), elektricky ovládaná přední sedadla (+13.000 Kč), infotainment Top (+23.500 Kč), parkovací paket Plus (+24.500 Kč) či boční airbagy vzadu (+10.000 Kč). Dále je součástí elektricky sklopné tažné zařízení (+23.500 Kč) a pár dalších drobností. Hodnotu takového provedení nám konfigurátor vyčíslil na 1.815.900 Kč. Započteme-li ještě výše zmíněné zdražení (které však dále rozšířilo základní výbavu, viz poslední odstavec), dostáváme se na částku 1.900.900 Kč! A to jsme se obešli bez wallboxu či zvýhodněných balíčků za servis.

Aktualizováno: V průběhu dne došlo k úpravě konfigurátoru, jenž přináší například zvýhodněný paket Maxx (+50.000 Kč). Ten do jednoho balení za zvýhodněnou cenu sdružuje často žádané položky (například el. přední sedadla s pamětí, masážní funkce pro sedadlo řidiče, adaptivní podvozek DCC či panoramatický kamerový systém). S těmito zvýhodněnými balíčky a navíc ještě prodlouženou zárukou a předplaceným servisem by shodně nakonfigurovaný Enyaq Coupé RS vyšel na 1.892.500 Kč.

„V rámci cenového kroku byly do jednotlivých výbavových stupňů a variant modelové řady Enyaq doplněny zákaznicky nejoblíbenější a nejvíce objednávané výbavové prvky. Patří mezi ně například navigace, asistenční systémy v paketu Asistovaná jízda, Family paket nebo příprava pro tažné zařízení. Snažíme se tímto krokem zároveň zjednodušovat komplexitu naší nabídky a předcházet tak prodlužování dodacích lhůt našich vozů,“ říká Pavel Jína, tiskový mluvčí Škoda Auto.

Škoda Enyaq iV na českém trhu: Nové ceny (srpen 2022) Verze iV60 iV 80 iV 80x 4x4 Coupé RS iV Baterie (netto) [kWh] 58 77 77 77 Výkon [kW] 132 150 195 220 Výbava Clever [Kč] 1.179.900

(+55.000) 1.254.900

(+50.000) 1.319.900

(+85.000) - Výbava Sportline [Kč] 1.259.900

(+55.000) 1.384.900

(+50.000) 1.454.900

(+85.000) - Výbava Coupé RS [Kč] - - - 1.644.900

(+85.000)