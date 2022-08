TEST Škoda Enyaq Coupé RS iV 4x4 – Jak zapadá do rodiny?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Pojďme si pro jistotu připomenout, čím se Coupé liší od běžného Enyaqu. Až po B-sloupky jsou oba vozy totožné, teprve za nimi najdeme změny. Tu největší představuje střešní linie, která se výrazně svažuje směrem k zádi. Ta je pochopitelně řešena úplně jinak než u obyčejného Enyaqu. Svažující se střecha mimochodem vytvořila aerodynamičtější proporce – hodnota součinitele odporu vzduchu c x dosahuje 0,234. U standardního Enyaqu je to 0,257.

V zatáčkách pak elektrické kupé-SUV těží ze známých výhod elektromobilů, tedy uložení akumulátoru do podlahy mezi nápravy. Enyaq Coupé RS se ochotně stáčí do zatáček, hezky poslouchá pokyny od volantu, velice slušně vzdoruje nedotáčivosti a v oblouku drží stopu, aniž by se výrazně nakláněl. Zvlášť ve sportovním nastavení podvozku si tohle těžké a poměrně velké auto nechá líbit i ostré změny směru, aniž by ho rychlé pohyby volantem nějak vyvedly z míry. A líbí se mi, že si „er-eso“ i přes přítomnost pohonu všech kol zachovává spíš zadokolkový charakter, který je při svižné jízdě opravdu cítit. Je proto škoda, že automobilka nenastavila stabilizační systém trochu benevolentněji, i v režimu ESC Sport zasahuje příliš brzy a příliš tvrdě.

V komfortním režimu zajišťují sympatické pohodlí, dokonce i u auta jezdícího na 21palcových kolech obutých do pneumatik o rozměru 235/45 vpředu a 255/40 vzadu. Podvozek v tomto nastavení výborně pohlcuje nedokonalosti povrchu a Enyaqu dodává plavný až houpavý charakter. Někdy až moc, série příčných nerovností totiž dokáže těžkou karoserii rozhoupat. Tužší nastavení tento nešvar samozřejmě omezuje. A skvělé je, že to není na úkor komfortu, Enyaq Coupé RS je i v nejsportovnějším nastavení příjemně pohodlným autem, které většinu nerovností více než dostatečně pohltí. Přesto se velká kola občas ozvou, například zřetelným dusotem na městské dlažbě, který bohužel v tichém elektromobilu více vynikne.

Škoda Enyaq Coupé RS iV 4x4 i přes elektrický pohon hezky zapadá do rodiny škodováckých RS modelů. Stejně jako Kodiaq RS a Octavia RS totiž nabízí příjemnou kombinaci pohodlného a skvěle vybaveného auta s nadprůměrnou dynamikou a špetkou sportovního charakteru.

A tou špetkou sportovnosti nemyslím zrovna to, že bych si nějak výrazně užíval drcení zakroucených okresek, to vážně ne, takové auto Enyaq Coupé RS není. Jde spíš o vědomí, že když budu muset/chtít přidat, tohle těžké kupé-SUV nestáhne v první zatáčce kalhoty, naopak, dost toho snese. Ale to je právě ono, přesně takový mám z Enyaqu Coupé RS pocit - že to "jen" snese, vyloženě sportovní charakter mu není vlastní. Ale to asi přes 2,2 tuny vážícímu elektrickému SUV nelze vyčítat.

Za první elektrické „er-eso“ ale budete muset zaplatit nemalou částku, cena startuje na 1.559.900 Kč, s příplatky se snadno dostanete nad 1,7 milionu korun.

Srovnání s jinými motorizacemi Enyaqu Coupé nabídnout nemohou, neboť zatím jaksi nejsou, ale nejdražší standardní Enyaq iV 80x 4x4 Sportline stojí 1.399.900 Kč.

Nejlevnější verze modelu 1.559.900 Kč (Škoda Enyaq Coupé RS iV 4x4) Základ s testovaným motorem 1.559.900 Kč (Škoda Enyaq Coupé RS iV 4x4) Testovaný vůz bez příplatků 1.559.900 Kč (Škoda Enyaq Coupé RS iV 4x4) Testovaný vůz s výbavou 1.726.500 Kč (Škoda Enyaq Coupé RS iV 4x4)

