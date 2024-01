Nejen Jeep. Platformu elektrického wagoneeru dostanou i maserati, alfy a dodge

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Poodhalený Jeep Wagoneer S, který bude první velký elektromobil značky Jeep a má nabídnout dechberoucí zrychlení, bude stát na platformě STLA Large. Tuto platformu v Evropě uvidíme i u řady jiných aut koncernu Stellantis, alespoň podle britského webu Autocar.

Wagoneer S by měl být jedním z prvních aut využívajících tento technický základ, který je největší pro samonosné karoserie ze tří před pár lety odhalených platforem rodiny STLA. Nad ním stojí už jen STLA Frame, varianta s žebřinovým rámem pro pick-upy a offroady.

Podobně jako technicky příbuzná menší platforma STLA Medium je i verze Large vyvinutá primárně pro elektromobily, zvládne ale pojmout i spalovací motor s hybridním ústrojím. Vozy na ní stojící budou moci mít pohon předních, zadních i všech kol.

Zatímco verze STLA Medium má podpírat auta o délce 4,7–4,9 metru, jako např. příští generaci Peugeotu 3008 či Opelu Grandland, auta na STLA Large mají moci být přes 5,1 m dlouhá. Hlavní – ale nikoliv jediný – cílový trh pro ni má být Severní Amerika.

Podle koncernu projde řada evropských továren úpravami tak, aby mohly stavět auta na této platformě. Patřit k nim bude fabrika Alfy Romeo v italském Cassinu. Tato značka ji má použít pro vrcholové luxusní SUV, konkurenta BMW iX, a také pro elektrickou náhradu sedanu Giulia. Objeví se dokonce i u Maserati, a to u elektrického nástupce crossoveru Levante.

Ještě letos by se měla objevit v prodeji ve dvou automobilech – zmíněném wagoneeru S a v nějakém modelu značky Dodge, což by měl být elektrický charger, jehož letošní příchod na trh automobilka slibuje už delší dobu. Bude na ní stát také nejméně jedno auto značky Chrysler, který po nedávném konci výroby modelu 300 dnes prodává už jen stárnoucí MPV Pacifica.

Takto široké použití by ovšem nemělo znamenat, že by všechna auta jezdila stejně – platforma očividně půjde široce upravovat, bude-li možno ji používat pro sporťáky i SUV. Navíc ne ledajaká SUV ani ledajaké sporťáky – auto značky Jeep musí být schopné v terénu, model pojmenovaný Charger i vůz značky Alfa Romeo zase musí být schopnými sportovními auty.

„Chcete-li vysokovýkonné auto do zatáček i na závodní okruh, hladce jezdící luxusní auto i offroad, který se bude plazit přes kameny, pro všechno tohle jsme postavili tuhle platformu,“ nechal se slyšet Marc Issner, který vedl vývoj. Dodal, že světlá výška může být kdekoliv od 140 do 287 mm. Jak velké kompromisy to bude znamenat, zjistíme samozřejmě až při svezení.

Zákazníci Alfy Romeo, Chrysleru, Dodge, Jeepu i Maserati jsou podle něj „zapálení a velmi rozmanití“ a cíl koncernu je „vyhnout se odpovědi ‚ne‘ na jakýkoliv jejich specifický požadavek“. Nejrychlejší vozy na této platformě mají být silnější než jakýkoliv existující vůz s osmiválcem Hellcat.

Elektrosoustava bude pracovat s napětím 400 V, což v překotném vývoji elektrických aut může dnes už působit trochu zastarale. Změna na osmisetvoltový systém však bude možná. Baterie mají nabídnout kapacitu až 118 kWh, což má nejaerodynamičtějším vozům nabídnout dojezd až 800 km na jedno nabití.