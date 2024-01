Toyota Land Cruiser dostane dvě nové verze. Obě na asfalt, obě elektrické

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Globálním synonymem jízdy mimo silnice je jediné auto – Toyota Land Cruiser. Prodává se v několika provedeních včetně série 70, která loni oslavila čtyřicet let v nepřetržité výrobě. Již prodávané modely mají v dohledné budoucnosti dostat dva nové sourozence, kteří ovšem budou mít zaměření zcela jiné než dojet doslova kamkoliv, cestou necestou.

Automobilka plánuje uvést na trh dva elektrické land cruisery, které však nenahradí známé offroady. Oba totiž budou mít samonosnou karoserii a ryze elektrický pohon. Jeden bude menší a pozicovaný jako crossover pro mladé lidi a rodiny vyznávající aktivní životní styl, druhý zase luxusním SUV.

Menší, cenově dostupnější elektromobil již má koncepční předobraz – model Compact Cruiser, představený zhruba před půldruhým rokem. Stojí za ním designové studio Toyoty ve francouzském Nice, které navrhlo také koncepty modelů Aygo X a C-HR.

Automobilka se při jeho představení nechala slyšet, že má „ukázat, jak se označení ‚Cruiser‘ může adaptovat na plně elektrické a supermoderní prostředí“ s cílem na mladší zákazníky žijící ve městě, ale „užívající si aktivní, outdoorové volnočasové aktivity“.

Koncept po designové stránce jednoznačně odkazuje na v loňském roce odhalený land cruiser J250, na řadě míst nazývaný Prado. Dá se v něm vidět i inspirace modelem FJ Cruiser. Jak bude vypadat, když půjde do výroby, zatím těžko říci, ale zmíněné C-HR a aygo X se na cestě od konceptu do sériové výroby příliš nezměnily. Navíc, retro design dostala i J250 a po modernizaci má i série 70 podobný výraz přídě, který bude patrně vzhledovým pojítkem modelů v rodině Land Cruiser.

Produkční baby-land cruiser má de facto sloužit jako stylovka pro ty, kterým nesedí vzhled Toyoty bZ4X. Má být konkurentem budoucí zmenšené verze Land Roveru Defender a Mercedesu-Benz třídy G, takže to s tou cenovou dostupností mladým zákazníkům nemusí být zas tak horké. Co do techniky zatím lze nabídnout pouze spekulace, které hovoří o možném užití platformy E-TNGA, na níž stojí i bZ4X.

Luxusní model se podle britského magazínu Autocar má jmenovat Land Cruiser SE a s ostatními členy rodiny ho má pojit výhradně jméno. Náznakem se ukázal na tokijském autosalonu jako součást nové řady elektromobilů Toyoty, které mají přicházet na trh v druhé polovině tohoto desetiletí.

Tato nová řada má mít společnou výrobu pomocí tzv. gigalití, tedy tlakového odlévání velkých kusů karoserie jako jednoho dílu, nikoliv jejich montování z více menších dílů. Přední část, střed a zadní část šasi tu mají být vyráběny právě tímto způsobem.

Produkční vůz má dostat novou generaci baterie s prizmatickými články, která má být o 20 % levnější na výrobu oproti dnešní baterii, montované např. do bZ4X. Zároveň má být menší a nabídnout údajně až dvojnásobný dojezd. Tato baterie má o pár let později přijít v ještě lepší verzi, která má některým modelům nabídnout až tisícikilometrový dojezd a zároveň snížit výrobní náklady o dalších 10 %. Jestli půjde o baterii s pevným elektrolytem, není zatím známo.