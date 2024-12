Nejen mzdy. Volkswagen šetří i na vývoji, kvalita však nemá utrpět

Automobilka Volkswagen stojí před zásadními škrty, s nimiž např. odbory zásadně nesouhlasí kvůli snižování mezd a hrozbě uzavření třech německých továren. Volkswagen nicméně nehledá úspory jen na této straně, nýbrž kdekoliv, kde může. Vyplývá to z rozhovoru Kaie Grünitze, šéfa technického vývoje, pro německý magazín Automobilwoche.

Jedním z opatření je zkrácení času potřebného na vývoj nového modelu ze čtyř let na 2,5–3 roky, tedy 30–36 měsíců. To se dokonce týká aut na nových platformách; ta, která stojí na existující platformě, mají být dokončena ještě rychleji. Dosud přitom VW potřeboval 4–5 let na kompletní vývoj auta; pokud by se toho držel i do budoucna, vůz by podle Grünitze byl zastaralý už ve chvíli, kdy by šel na trh.

Ke změnám, díky nimž Volkswagen může vývoj urychlit, a tím i zlevnit, patří i přesun značného množství testování do digitální podoby. Počet fyzických testovacích prototypů je tak menší. „Můžeme nyní přesunout celý vývojový řetězec na digitální prototyp, čímž zkrátíme proces vývoje a snížíme náklady, aniž bychom obětovali důkladnost testování,“ řekl Grünitz.

Volkswagen ID.7 • auto.cz

Další peníze firma plánuje ušetřit tím, že do aut nebude přidávat další a další funkce, kterých si zákazníci ani nevšimnou, natož aby je pravidelně používali. Grünitz vysvětlil, že prioritou budou užitečné věci, nikoliv prvky, které jsou ve výbavě jen proto, aby byla bohatá.

Automobilka má v tomto ohledu více naslouchat potřebám zákazníků. Výsledkem ovšem samozřejmě může být, že pokud máte na auto nějaké specifické požadavky – např. se neobejdete bez skutečného vyhřívání čelního skla, ale třeba elektricky sklopná zrcátka nebo masážní sedačky vás nechávají chladnými – u volkswagenů budoucnosti dost možná nepochodíte.

Firma chce také zlepšit efektivitu výroby. Plány na stavbu nové fabriky za 2 miliardy eur (50,5 miliardy korun), která by zvládla auto vyrobit z role plechu do pojízdného vozidla během 10 hodin, dala k ledu, ale v existujících továrnách jsou v plánu „radikální snížení času potřebného k výrobě“ pomocí nových, pokročilejších a efektivnějších nástrojů.

Devět továren Volkswagenu v Německu stávkuje za vyšší mzdy Marek Bednář Novinky

Jestli to bude stačit k zachování všech pracovních míst s alespoň současnými, ne-li vyššími mzdami, je však pořád otázkou. Drahá práce je jedním z problémů automobilky a právě mzdy jsou zásadním bodem sporu mezi odbory a vedením firmy. I kvůli tomu v pondělí stávkovalo na 100 tisíc německých zaměstnanců automobilky, tedy zhruba třetina celkového počtu, uvedla ČTK.