Nejhorší města pro řidiče? V Polsku raději MHD, Praha na tom tak špatně není
Společnost TomTom vydala pravidelný roční report ohledně stavu dopravy ve světových městech. Pro někoho překvapivě se mezi nejhoršími objevilo hned několik zástupců Polska. Hlavní město Česka na tom úplně špatně není.
Nizozemská společnost TomTom, zabývající se vývojem a výrobou automobilových navigačních přístrojů, sporttesterů a navigačního software pro mobilní zařízení již několik let analyzuje data z reálného provozu ve stovkách světových měst. Za loňský rok jich ve své statistice TomTom Traffic Index eviduje 492.
Údaje získává z anonymizovaných dat z navigací, přičemž sleduje například průměrnou rychlost z bilionů kilometrů ujetých v reálném provozu v různých časových horizontech. Ve zmíněném přehledu pak zveřejňuje tzv. průměrně zpoždění, které znázorňuje procentuální zvýšení doby jízdy ve srovnání s naprosto plynulým provozem (například v pozdějších nočních hodinách).
Dále si v přiložené tabulce můžete prohlédnout také průměrnou rychlost, jakou řidiči v jednotlivých městech loni dosáhli. Nechybí ani údaj, který představuje průměrnou vzdálenost ujetou během 15 minut. Samozřejmostí je též ztracený čas strávený v husté dopravy při pravidelné jízdě v ranní/dopolední a odpolední špičce. Posledním údajem je pak procentuální poměr dálnic v daných městech.
Pokud bychom ze 492 sledovaných měst měli vybrat ta s nejnižší průměrnou rychlostí, dostanete se první místo kolumbijská Barranquilla s 16,4 km/h, druhý Londýn je o jednu desetinu rychlejší. V Praze jsme se podle dat TomTomu loni dostali na 24,4 kilometrů za hodinu, přičemž nejlépe ze srovnání vychází kalifornské Thousand Oaks s 68,5 km/h.
|Nejhorší města z hlediska automobilové dopravy v roce 2025 (TomTom Traffic Index)
|Pořadí
|Město
|Průměrné zdržení (%)
|Meziroční změna (p. b.)
|Průměrná rychlost (km/h)
|Průměrná vzdálenost ujetá za 15 minut
|Ztracený čas v kolonách ročně
|Poměr dálnic (%)
|1.
|Mexiko (Mexiko)
|75,9
|-3,6
|17,4
|4,4
|184 hodin
|21,2
|2.
|Bengalúru (Indie)
|74,4
|1,7
|16,6
|4,2
|168 hodin
|0
|3.
|Dublin (Irsko)
|72,9
|1,7
|17,4
|4,4
|191 hodin
|0,2
|4.
|Lodž (Polsko)
|72,8
|1,1
|22,5
|5,6
|135 hodin
|0
|5.
|Púne (Indie)
|71,1
|5,4
|18
|4,5
|152 hodin
|0
|6.
|Lublin (Polsko)
|70,4
|3,4
|27
|6,8
|117 hodin
|0
|7.
|Bogota (Kolumbie)
|69,6
|7,7
|18,9
|4,7
|153 hodin
|0
|8.
|Arequipa (Peru)
|69,5
|1,9
|118
|4,5
|154 hodin
|1,9
|9.
|Lima (Peru)
|69,3
|0,8
|17,2
|4,3
|195 hodin
|25,8
|10.
|Bangkok (Thajsko)
|67,9
|1,3
|26,1
|6,5
|115 hodin
|25
|11.
|Medellín (Kolumbie)
|66,9
|3,4
|20,7
|5,2
|153 hodin
|0
|12.
|Davao (Filipíny)
|66,2
|0,3
|17,5
|4,4
|168 hodin
|0
|13.
|Cali (Kolumbie)
|65,6
|-0,9
|20,6
|5,2
|138 hodin
|0
|14.
|Poznaň (Polsko)
|64,9
|3,6
|21,4
|5,4
|139 hodin
|0
|15.
|Recife (Brazílie)
|64,7
|3,8
|22,7
|5,7
|130 hodin
|0
|16.
|Bandung (Indonésie)
|64,1
|0,9
|18,5
|4,6
|129 hodin
|0
|17.
|Guadalajara (Mexiko)
|63,3
|2,9
|21,2
|5,3
|126 hodin
|17,5
|18.
|Mumbaí (Indie)
|63,2
|-3,3
|20,8
|5,2
|126 hodin
|27,3
|19.
|Barranquilla (Kolumbie)
|62,8
|1,7
|16,4
|4,1
|162 hodin
|20.
|Bukurešť (Rumunsko)
|62,5
|0,3
|18,5
|4,6
|171 hodin
|0
|61.
|Praha (Česko)
|53,5
|0,7
|24,4
|6,1
|106 hodin
|0
|Zdroj: TomTom
Zaměříme-li se na města s nejvyšším procentuálním rozdílem proti plynulému provozu, zlatou medaili si odváží Mexiko, hlavní město stejnojmenného amerického státu. Na druhém místě najdeme indické Bengalúru, třetí je překvapivě irský Dublin. Čtvrtou pozici obsadila polská Lodž, přičemž mezi dvacítkou nejhorších má náš severní soused ještě další dva zástupce: Lublin a Poznaň.
Praha je na tom ve srovnání se zmíněnými polskými městy poměrně dobře. Na 61. místě je například před polskou Vratislaví (27. místo), jednatřicátým Krakovem, Belfastem na 35. pozici, Salzburgem (39.) či Aténami na 51. místě. Přesto i tak při jízdě ve špičce řidiči v Praze proti plynulé dopravě ročně tratí 106 hodin, což je 4,4 dne. Brno je 79. s 51 procenty a 86 hodinami, Ostrava skončila 307. (35,7 % a 51 hodin).
Zdroj: TomTom, foto: auto.cz, video: YouTube