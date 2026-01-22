Kia Niro po čtyřech letech mění tvář. Jde vstříc elektrické moderně
Kia zveřejnila první fotografie modernizovaného nira. Podrobnosti o výbavách a cenách mají přijít v březnu.
Druhá generace modelu Niro oslavila premiéru v roce 2022, takže na výraznější proměnu už byl nejvyšší čas. Automobilka uvolnila první fotky modernizovaného nira, z nichž je patrné, že jede v současném designovém směru sdíleném s elektromobily. Ten kombinuje hladké plochy s výraznými detaily.
Niro vizuálně zmohutnělo, čemuž vděčí zejména černým plastům ve spodní části, v duchu předchůdce, a zcela přepracované přídi. Ta od sourozenců přebírá zalomená LED světla na tmavém pozadí, spolu s úzkou maskou chladiče a plynulou návazností na kapotu. Blatník zvýrazňuje černý lem sladěný s futuristickým designem 18palcových kol.
Záď se drží původních tvarů, byť silně upravených. Designéři zahladili víko kufru, světlům dali kontrastní grafiku s minimalistickým červeným pruhem a zjednodušili tvary zadního nárazníku. Celek tak působí mnohem kompaktněji.
Interiér pokračuje v nastavené identitě druhé generace, ale pracuje s ostřejšími liniemi a všudypřítomný minimalismus navozuje dojem prostornosti. Dominantním prvkem je panoramatický zakřivený displej, jenž spojuje 12,3palcový přístrojový panel a infotainment do jednoho vizuálního celku. Pěkným detailem je návaznost palubní desky na spodní hranu oken a šikmou křivku táhnoucí se k madlům dveří.
Podrobnosti k jednotlivým výbavám, specifikacím a prodejním cenám mají být zveřejněny v březnu. Niro zároveň navazuje na reputaci modelu, který dlouhodobě sbírá mezinárodní ocenění v různých kategoriích, od městských aut přes crossovery až po kompaktní modely na trzích v Evropě i v USA.
Zdroj: Kia I Video: Kia