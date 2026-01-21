Předplatné
Místo focusu si koupíte bronco. Evropský Ford slibuje stylovou novinku

Dříve velmi úspěšný Ford v Evropě začal velmi ztrácet v segmentu osobních vozů. Nevyšla mu strategie s ukončením výroby několika populárních modelů a jejich nahrazením elektromobily. Náprava se chystá a bude mít podobu zmenšené legendy.

Ford loni ukončil výrobu modelu Focus poté, co zařízl i fiestu a mondeo. V nabídce tak nezůstalo moc normálních aut a dnes v Evropě americká značka žije hlavně z crossoverů Kuga a Puma. Sázka na elektromobily postavené na technice Volkswagenu tak úplně nevyšla a chystá se proto alternativní řešení. Evropané se mají dočkat nového modelu, který nahradí jak focus, tak i kugu. A dostane nečekané jméno.

Že by Evropa měla dostat vlastní verzi bronca, už nějakou dobu víme, teď se  však na světě objevilo více detailů. Především se v podstatě potvrdilo jméno Bronco. Na právě probíhajícím autosalonu v Detroitu šéf Fordu Jim Farley uvedl: „Řada Bronco se celosvětově rozšiřuje a myslím, že si toho média ještě nevšimla,“ čímž naznačil, že název amerického vozu s pohonem 4×4 bude používán i v Evropě. A dodal: „S modelem Bronco máme po celém světě velké plány.“

Ford plánuje v nadcházejících letech uvést na globální trhy řadu vozů se sériovým hybridem (EREV) a jinými formami hybridu. Farley na autosalonu řekl, že zákazníci „by měli očekávat řadu zajímavých pohonných ústrojí pro bronco“. To čeká i bronco vyvíjené pro evropský trh.

To bude stát na platformě C2, kterou už využívá současná generace Fordu Kuga. Stejně jako ona by mělo bronco nabídnout plug-in hybridní pohon, naopak čistě elektrická verze se navzdory původním spekulacím neplánuje. Nepůjde však jen o lehce upravenou kugu, ale o zcela nové vozidlo, silně designem inspirované u velkého rámového bronca.

V Americe přitom Ford prodává také menší SUV Bronco Sport se samonosnou karoserií a malými motory, na rozdíl od rámového bronca se ale tato verze do Evropy vůbec nevozí. Místní bronco, které se má vyrábět ve španělské továrně Fordu, má ovšem vyznávat podobný přístup k věci jako Bronco Sport. Tedy  mít hranatou karoserii s terénními prvky a alespoň teoreticky lepší schopnosti mimo zpevněný povrch.

Nepůjde o jediný takový vůz na trhu, zmenšené verze svých legendárních modelů chystají i další značky. Mercedes-Benz přijde s menší třídou G, Land Rover chystá menší defender a Toyota zmenšený Land Cruiser.

Modelová řada Bronco už dnes zahrnuje tři modely. Kromě plnotučného rámového bronca, které se prodává i u nás, a menšího Bronco Sport existuje také Bronco New Energy. Tento model se sice designově podobá velkému broncu, ale má samonosnou konstrukci a elektrický pohon nebo sériový hybrid. Nabízí se však pouze na čínském trhu a Ford neplánuje jeho export na další trhy.

Ford Bronco v testu Světa motorů • Zdroj: auto.cz

Zdroj: Autocar, zdroj foto: Ford, zdroj videa: Auto.cz

