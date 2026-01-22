Co s baterií elektromobilu, až doslouží? Britové zkoumají využití ke stabilizaci sítě
V Británii vzniká se připravuje projekt, který může výrazně ovlivnit způsob, jakým se bude Evropa dívat na vysloužilé baterie z elektrických vozidel. V tomto případě však nejde o vozidla osobní.
V britském hrabství Norfolk má vyrůst rozsáhlé testovací a integrační centrum společnosti Connected Energy, zaměřené výhradně na tzv. „second-life“ baterie, tedy akumulátory, které už dosloužily ve vozidlech, ale zdaleka ještě neřekly poslední slovo.
Základ projektu tvoří bateriové úložiště o kapacitě přibližně 5 MWh, doplněné o specializované zázemí pro detailní testování, třídění a integraci bateriových modulů z různých typů elektrických vozidel. Nepůjde přitom o osobní auta, ale hlavně o baterie z elektrických autobusů a nákladních vozů, kde se díky robustnější konstrukci a řízenému provozu často zachovává 70 až 80 % původní kapacity i po vyřazení z vozidla. Právě tyto baterie jsou ideálními kandidáty pro stacionární ukládání energie.
Ono bateriové úložiště se ukrývá v průmyslových kontejnerech napojených na elektrickou síť, uvnitř jsou znovu využité bateriové moduly z vyřazených elektrických autobusů a nákladních vozidel. Moduly nejsou spojeny „napevno“ do jedné baterie, ale jsou řízeny pokročilým systémem, který hlídá jejich stav, teplotu a výkon, převádí stejnosměrné napětí na střídavé a umožňuje ukládání i dodávku elektřiny do sítě. Celé zařízení tak funguje jako flexibilní energetické úložiště pro vyrovnávání špiček a ukládání přebytků z obnovitelných zdrojů.
Různorodé testování
Projekt pracuje s bateriemi od více výrobců a z různých generací. Každý modul má jinou historii zatížení, jiný stav článků a odlišné chování při nabíjení a vybíjení. Nové testovací centrum má za úkol tyto rozdíly detailně zmapovat, vyhodnotit zbytkovou životnost a následně baterie bezpečně integrovat do společného úložiště. Klíčovou roli zde hraje pokročilý systém řízení baterií, který musí zajistit nejen bezpečný provoz, ale i ekonomickou optimalizaci celého zařízení.
Ekonomický rozměr je ostatně jedním z hlavních důvodů, proč projekt vzniká. Connected Energy se chce posunout od role technologického dodavatele k provozovateli vlastních úložišť energie. Second-life baterie totiž mohou výrazně snížit vstupní investice oproti novým akumulátorům a zároveň nabídnout dostatečný výkon pro poskytování služeb elektrické síti, jako je vyrovnávání špiček, ukládání přebytků z obnovitelných zdrojů nebo rychlá reakce na výkyvy frekvence.
|Podobným principem „druhého života“ měly vysloužilé baterie elektromobilů, tentokrát většinou osobních, sloužit také coby bateriová úložiště pro rychlonabíječky elektromobilů v místech, kde je drahé či z jiného důvodu obtížné instalovat vysoce výkonnou nabíječku přímo připojenou do rozvodné sítě. Takové nabíječky jsou občas k vidění, ke skutečně masovému rozšíření této technologie však zatím nedošlo. K důvodům patří i to, že baterie osobních elektromobilů nedegradují tak rychle, jak se svět před pár lety obával.
Obří investice
Celková investice do zařízení se pohybuje kolem dvou milionů liber (55,8 milionu korun) a projekt získal podporu britské organizace Advanced Propulsion Centre UK, která se dlouhodobě zaměřuje na udržitelný rozvoj automobilového a energetického sektoru. Podle plánů by měl být celý areál uveden do provozu v průběhu roku 2026 a sloužit nejen jako komerční úložiště, ale i jako zdroj dat pro další rozvoj technologií druhého života baterií.
Z širšího pohledu jde o důležitý signál pro celý evropský trh. S rychle rostoucím počtem elektromobilů bude v příštích letech přibývat i baterií, které už nevyhovují nárokům dopravy, ale stále mají značnou hodnotu. Projekty podobné tomu v Norfolku ukazují, že tyto baterie nemusí končit předčasně v recyklaci, ale mohou ještě řadu let smysluplně sloužit v energetice. Pokud se technická i ekonomická stránka projektu potvrdí v praxi, může se „second-life“ přístup stát jedním z klíčových pilířů cirkulární ekonomiky v oblasti elektromobility a ukládání energie.
zdroje: Connected Energy, Electrive, Sustainable Bus | video: Auto.cz