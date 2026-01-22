Nové Volvo EX60 oficiálně: Levnější než hybrid! A rovnou i s verzí do terénu
Nové Volvo EX60 míří přímo do středu segmentu, kde se dnes láme chleba elektromobility. Nabízí dojezd srovnatelný s plug-in hybridy, ultra rychlé nabíjení, pořádný výkon a především ceny, které už dávají smysl i mimo firemní flotily. Současně byla představena i dobrodružná verze Cross Country.
Nové Volvo EX60 je navrženo i vyráběno v Evropě. Stojí na nové, čistě elektrické platformě SPA3, na které budou časem stát i další modely Volvo. Má jít o vůz, který mnoho váhajících zákazníků přesvědčí k přechodu na elektromobilitu.
Volvo Cars u modelu EX60 evidentně cílilo na zákazníky, kteří dnes jezdí v plug-in hybridech nebo moderních dieselech a nechtějí měnit své návyky. Dojezd až 810 kilometrů ve vrcholné verzi znamená, že většina řidičů nebude muset řešit nabíjení častěji než tankování. Zároveň ale odpadá čekání u stojanu – rychlonabíjení zvládne během zhruba čtvrthodiny doplnit energii na stovky kilometrů jízdy.
Volvo EX60 je postaveno na 800 V architektuře. Maximální nabíjecí výkon činí až 370 kW. Rychlonabíjení tak zvládne během zhruba čtvrthodiny doplnit energii na více než 300 kilometrů jízdy. Podporuje také rychlé AC nabíjení výkonem 22 kW, takže ani každodenní dobíjení doma nebo v práci není zbytečně zdlouhavé.
Vypadá jako typické Volvo, ale novinek přináší opravdu mnoho. Začít můžeme u klik dveří, které jsou v podobě malých aerodynamických ploutviček u oken. Nový je také vylepšený audiosystém či speciální příplatkové světlomety, které by měly protijedoucí auta odstínit nebývale přesně.
Zadokolka, čtyřkolka a pořádný výkon
Volvo EX60 se nesnaží být sportovním SUV, přesto nabízí parametry, které ještě před pár lety patřily do říše supersportů. Základní verze P6 s pohonem zadních kol má výkon 275 kW a zrychlení na stovku za 5,9 sekundy. Střed nabídky tvoří P10 AWD, která přidává pohon všech kol, 375 kW a sprint za 4,6 sekundy.
Na vrcholu stojí P12 AWD s výkonem 500 kW a zrychlením z nuly na 100 km/h za 3,9 sekundy. To vše bez dramatického nárůstu spotřeby energie a bez typického „elektrického stresu“ z krátkého dojezdu.
|Volvo EX60: Základní parametry a české ceny
|Verze
|Výkon
|Točivý moment
|0–100 km/h
|Max. dojezd (WLTP)
|Cena
|EX60 P6 RWD Plus
|275 kW
|480 Nm
|5,9 s
|až 620 km
|1 562 000 Kč
|EX60 P10 AWD Plus
|375 kW
|710 Nm
|4,6 s
|až 660 km
|1 639 000 Kč
|EX60 P12 AWD Ultra
|500 kW
|790 Nm
|3,9 s
|až 810 km
|1 833 900 Kč
Už výbava Plus je koncipována jako plnohodnotná konfigurace bez nutnosti dalších příplatků. Zahrnuje kompletní balík aktivních bezpečnostních a asistenčních systémů, digitální přístrojový štít, centrální dotykový displej s vestavěnými službami Google, adaptivní LED světlomety s motivem Thorova kladiva, bezklíčový přístup, elektricky nastavitelná sedadla a plně digitální ovládání funkcí vozu.
Výbava Ultra přidává prémiovější prvky zaměřené na komfort a techniku, jako je audiosystém Bowers & Wilkins, panoramatická skleněná střecha s elektrochromatickým ztmavením, kamerový systém s 360° a 3D zobrazením, rozšířené parkovací asistenty a další komfortní technologie. Později dorazí také základní a nejdostupnější výbava Core.
Česká cena a dostupnost
Jedním z nejsilnějších argumentů pro EX60 bude ceník. Česká cena startuje na 1.562.000 Kč. Čistě elektrické EX60 tak vychází levněji než srovnatelný plug-in hybrid XC60. To láme jednu z dosavadních argumentací proti elektromobilům. Pokud zákazník dostane nižší cenu, podobný dojezd a výrazně jednodušší provoz, přestává být spalovací motor tak racionální volbou jako dřív.
První vozy se k zákazníkům dostanou letos v létě. Čeští zákazníci ale budou zpočátku poměrně znevýhodnění – první vozy do Česka dorazí až s koncem léta a první kvóta bude jen několik desítek vozů. Už během premiéry české Volvo evidovalo přes 400 potenciálních zájemců, takže minimálně první měsíce výroby půjde o nedostatkové zboží.
Technologie, ne atrakce
Volvo EX60 stojí na nové elektrické architektuře a je navrženo jako digitální produkt, který se bude v čase vyvíjet. Vůz průběžně dostává vzdálené aktualizace a většina klíčových funkcí je řízena centrálním výpočetním systémem. Infotainment pracuje v reálném čase a hlasové ovládání by mělo zvládnout požadavky bez složitých povelů, čeština však zatím dostupná nebude.
Z pohledu řidiče je důležité hlavně to, že technologie nejsou samoúčelné. Slouží ke snížení stresu, lepší orientaci v provozu a vyšší bezpečnosti – tedy přesně k tomu, čím je Volvo dlouhodobě známé.
Místo tradičního řešení, kdy je baterie uložená v samostatném boxu pod podlahou, švédský model využívá moderní přístup známý jako „cell-to-body“. Jednotlivé články baterie jsou přímo součástí nosné konstrukce karoserie. Baterie tak zároveň funguje jako strukturální prvek, čímž se zvyšuje celková tuhost vozu, snižuje hmotnost a zlepšuje manipulace i stabilita při jízdě.
Zajímavý je i takzvaný mega casting zadní nosné sekce. Místo desítek samostatných dílů jde o jeden velký hliníkový celek. Snižuje se tak počet spojů, eliminují slabá místa vznikající svařováním a zároveň se zvýšila torzní tuhost celé karoserie. Mega casting také přispívá ke snížení hmotnosti a zjednodušení výroby, což má přímý vliv na energetickou efektivitu, dojezd i předvídatelnější chování vozu při nárazu.
V souvislosti s baterií integrovanou do karoserie a technologií mega casting jsme se ptali, jak na tom bude EX60 s náročností oprav. Na obojí Volvo myslelo. Nejnáchylnější části akumulátoru, jako jsou konektory či stykače, jsou přístupné přes servisní body v podlaze.
A co zadní partie vyrobená technologií mega casting, nebude i menší kolize znamenat totálku? Nebude. Ke zbytku karoserie je zadní část připevněna šrouby, je tedy vyměnitelná. A autorizované servisy budou schopny zvládnout i menší strukturální opravy, přestože se jedná o celistvý díl. Přesné postupy však automobilka zatím nezveřejnila.
Volvo EX60 Cross Country
Volvo současně představilo také EX60 Cross Country. To stojí na vzduchovém odpružení, které umožňuje upravit světlou výšku podle potřeby – zvýšit ji pro větší průjezdnost nebo naopak snížit pro lepší aerodynamiku při dálničním tempu.
Poznáte ho podle oplastování typické pro zvýšená Volva, unikátní bude také interiér. Výroba však začne o rok později s modelovým rokem 2028, takže na Cross Country si ještě počkáme.
Pro rodiny i firmy
Volvo EX60 je navrženo jako objemový model, který má oslovit široké spektrum zákazníků – od rodin přes manažerská auta až po firemní flotily. Díky kombinaci dlouhého dojezdu, rychlého nabíjení a konkurenceschopné ceny už nejde o elektromobil „pro nadšence“, ale o reálnou alternativu ke klasickým SUV se spalovacím motorem.
Pokud se údaje z ceníku a první technické sliby potvrdí i v reálném provozu, může být právě EX60 jedním z modelů, které definitivně změní poměr sil na českém trhu. Elektromobilita tu v jeho podání nepůsobí jako experiment – ale jako logický další krok.
Zdroje: Volvo Cars