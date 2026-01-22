Nové Subaru WRX je tady. Vyjíždí hned v limitované edici
U modelu WRX automobilka ladila v novém roce především skladbu výbavových linií. Bere ohled na cenovou dostupnost, dynamické vyžití za volantem i sběratelského ducha v rámci limitované edice. Pod kapotou zůstává známý plochý boxer o objemu 2.4 litru. Jako obvykle si však Evropa musí nechat zajít chuť.
Že je pro Subaru americký trh extrémně důležitý, není novinkou. Model WRX se proto prodává jen tam; upravovat ho pro evropské emisní normy by se nevyplatilo. Nejinak tomu je pro modelový rok 2026, pro nějž WRX prošlo drobnou modernizací. Zajímavostí je speciální edice „Series.Yellow“, jejíž výroba je omezena na 350 kusů.
Po designové stránce si novinka zachovává sání na kapotě, šestiúhelníkovou masku chladiče a od základu stojí na 18palcových litých kolech se sportovními silničními pneumatikami v rozměru 245/40. Odznaky „WRX“ v červeném provedení jsou podle výbavy k dispozici jen u vybraných verzí.
Pod kapotou stále pracuje přeplňovaný čtyřválcový boxer o objemu 2,4 litru s výkonem202 kW, standardně spojený se šestistupňovou manuální převodovkou s optimalizovanými převodovými poměry a asistentem rozjezdu do kopce. Ve výbavě Limited je k dispozici na přání a ve výbavě GT je jedinou volbou automat SPT - Subaru Performance Transmission, což je ovšem pořád „jen“ upravená převodovka typu CVT s virtuálními stupni. Jízdu zpříjemní funkce automatického podřazování při brzdění udržující optimální otáčky při průjezdu zatáčkou a na výjezdu.
Všechny verze jsou vybavené balíčky podpory řidiče EyeSight (adaptivní tempomat s udržováním v jízdním pruhu, asistent nouzového brzdění, varování před opuštěním jízdního pruhu) a zmírňováním rozptýlení řidiče DriverFocus bez ohledu na volbu převodovky.
Základní výbava dostupná na americkém trhu v přepočtu za 680.000 Kč nabízí například bezklíčový přístup i startování, sportovně naladěný podvozek, elektrický posilovač řízení, 11,6palcový infotainment se zrcadlením chytrých telefonů, dvouzónovou klimatizaci, látkové čalounění s koženým volantem, pohodlná sedadla s ochranou proti poranění krční páteře, koberce s logy WRX a mnoho dalšího.
Nejvyšší výbava tS je věnovaná náruživým řidičům. Přináší podvozek STI s elektronicky řízenými tlumiči, výkonný brzdový systém se šestipístkovými třmeny vpředu a dvoupístkovými vzadu, dále pneumatiky Bridgestone Potenza S007 o rozměru 245/35 a volbu jízdních režimů s individuálně nastavitelným profilem. Uvnitř umocňují zážitek z jízdy anatomická sedadla Recaro, kožené čalounění a detaily v modré barvě.
Limitovaná edice Series.Yellow vychází právě z linie tS a vrací do hry žlutý odstín Sunrise, který Subaru používá i u vybraných starších modelů (např. XV/Crosstrek 1. generace, BRZ STI Sport a WRX STI S207 pro Japonsko. Doplňují ji matně černá 19palcová kola a černé označení. Stejný odstín se objevuje také v interiéru na čalouněný, výplních dveří, kobercích a dalších místech. Celkově jde hlavně o vizuální efekt, protože technika zůstává stejná.
Zdroj: Subaru I Video: Subaru