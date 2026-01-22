Plánujete výlet na hory do Rakouska? Pozor na nezajištěné lyže
Rakouské Alpy patří k tradiční zimní destinaci mnoha Čechů. Ti většinou na dovolenou vyrážejí autem. Jízda s lyžemi v Rakousku má však svá specifika, která se nevyplatí podceňovat. Jaká to jsou?
Cestování autem v Česku je dnes paradoxně v několika směrech snazší než dříve. Řeč je o nezbytných dokladech, konkrétně řidičském průkazu a osvědčení o registraci vozidla, lidově malém techničáku. Ani jedno mít už u sebe nemusíte.
Pokud ale jedete autem do Rakouska, tam uvedené doklady fyzicky mít u sebe musíte. Místo občanského průkazu pak lze cestovat také na cestovní pas. Dále je třeba mít u sebe zelenou kartu coby doklad o sjednaném zákonném pojištění vozidla. Pokud cestujete s dítětem, i to potřebuje cestovní pas či jiný cestovní doklad. V případě jízdy se zvířetem (pes, kočka) je v Rakousku povinný evropský petpas.
„Rakev“ povinná není, ale…
Cestování autem na hory mnohdy znamená vézt s sebou také vybavení na lyže nebo snowboard. Hodně se diskutuje jejich převážení v autě. Zatímco u nás je to benevolentní, v Rakousku platí pro převoz lyžařského nebo snowboardového vybavení přesná pravidla, opírající se o tamní legislativu.
Převážet lyže v interiéru vozidla je dovoleno, avšak musejí být upevněny tak, aby se ani při prudkém brzdění či nárazu nemohly pohybovat. A tedy je nestačí pouze položit na plochu vzniklou sklopením části opěradla zadní lavice ze zavazadelníku.
„V Rakousku neexistují žádné zvláštní předpisy pro přepravu lyží a podobného sportovního vybavení, pro řidiče však platí obecná povinnost zajistit náklad, ať už jakýkoliv, ve vozidle či na něm,“ cituje web autoklubu ÖAMTC právničku Verenu Proebnerovou.
Nejlepší je upevnit je popruhy s ráčnami za upevňovací oka v zavazadlovém prostoru. Můžete zkusit využít zadní bezpečnostní pás, ovšem takové upevnění může místní policie hodnotit jako nedostatečné. Samozřejmě je ideální lyže nebo snowboard přepravovat v obalu.
Z hlediska bezpečnosti je přirozeně mnohem lepší střešní box, lidově přezdívaný rakev. Pokud jedete v autě ve čtyřech, tak je jeho použití v podstatě nezbytné. Box má ale i některé nevýhody. Třeba výrazně zhoršuje aerodynamiku vozidla, které tak bude mít teoreticky vyšší spotřebu. Zvýšená bude také hlučnost a namontujete-li box na vyšší auto, nevejdete se do leckterého krytého parkování.
Při cestě Rakouskem ale nejde jen o lyže nebo snowboardy, ale rovněž o lyžařské a snowboardové boty. I ty musejí být, stejně jako jakýkoliv jiný náklad, upevněny a nestačí je tedy jen položit na ložnou plochu zavazadlového prostoru. To je další rozdíl v porovnání s cestováním v Česku.
Podobně to funguje v Itálii, dalším oblíbeném cíli zimní turistiky. Zde musí řidič ve voze mít co největší volný prostor, aby mohl vůz bezpečně řídit; jinými slovy, lyže nesmí trčet do jeho prostoru. A náklad – vně i uvnitř vozu – musí být uspořádán tak, aby se zabránilo jeho pádu či rozsypání. Tedy, lyže je nutné řádně upevnit, ať je vezete kdekoliv.
Francouzské předpisy hovoří podobně a například ty slovenské také – lyže jsou náklad, který je třeba uvnitř auta důsledně zajistit. V případě prudkého brzdění či nehody náklad nesmí ohrozit osádku vozu.
Pozor na rychlost
Dodržování dovolené rychlosti sice není specifikem Rakouska, je to třeba dělat všude, avšak na tamních silnicích a dálnicích se můžete setkat s úseky označenými zkratkou IG-L. Jde o oblasti, kde je z důvodu ochrany životního prostředí, konkrétně ovzduší, a také snížení hluku emitovaného vozidly nejvyšší rychlost omezena na 100 nebo dokonce 80 km/h. Zejména na dálnici je to frustrující, jelikož to výrazně prodlužuje dobu jízdy.
Pokuty za překročení však mohou být dost vysoké, klidně v řádu desítek tisíc korun. Zóny IG-L však neplatí pro elektromobily, které v místě smí jet běžnou, plošnou povolenou rychlostí.
Pozor také na ekologické zóny (Umweltzone), jakkoliv se v Rakousku týkají jen vozidel kategorie N, tedy dodávek a jiných užitkových aut. Jízda v takové zóně bez potřebné plakety se může dost prodražit.
Při jízdě také pamatujte na včasné vytvoření záchranářské uličky. To by mělo nastat už ve chvíli, kdy se provoz na dálnici nebo rychlostní silnici začne zpomalovat. Nikoliv tedy, jako je tomu u nás, až v okamžiku, kdy ve zpětném zrcátku vidíte v dáli houkající záchranku, policii nebo hasiče.
Od kdy vlastně platí?
Jízda po rakouské dálnici vyžaduje na rozdíl od dálnic v Německu platnou dálniční známku. Existuje elektronická varianta, kterou se doporučuje kupovat pouze u oficiálního správce dálnic Asfinag. K dispozici je desetidenní, která je nejčastější. Její výhodou je, že platí hned po zaplacení (zakoupení). Jinak je tomu u dvouměsíční nebo roční známky, která platí až 18 dní po jejím zakoupení.
V Rakousku můžete využít stále také klasickou nalepovací známku, kterou zakoupíte na vybraných čerpacích stanicích. Jízda bez platné dálniční známky vás může stát až 200 eur, tedy v přepočtu až 5000 korun.
Velmi důležité je také sjednat si vhodné asistenční služby. Není nic horšího, než když vám při cestě na dovolenou auto vyplivne na dálnici. Asistenční služba dokáže pomoci nejen při nehodě, ale také při rozličných závadách. Stačí, aby selhala startovací baterie, a s takovým autem neodjedete.
Problém představuje také zapadnutí ve sněhu, z něhož vás musí vyprostit vozidlo údržby silnic. Platí, že rozsah asistenčních služeb se liší podle pojišťovny a konkrétní smlouvy. Existují limity buď na vzdálenost odtahu, nebo maximální částku. Ještě před odjezdem na hory je tak dobré si zjistit, na co všechno máte v nouzi nárok.
Nezapomeňte také na cestovní pojištění. I když si jej třeba platíte trvale v rámci své práce, která vyžaduje časté cesty do zahraničí, obyčejně se jedná jen o to základní, které kryje jen základní péči. Tu navíc pokrývá evropský průkaz zdravotního pojištění. Něco jiného je, pokud v zahraničí sportujete. Tady je riziko zranění výrazně větší, nemluvě o tom, že vyšší forma pojištění kryje také odpovědnost za škodu nebo ochranu osobních věcí.
Nejen pneumatiky
Pro zimní cestu do Rakouska musí být vozidlo obuto do zimních pneumatik s hloubkou vzorku alespoň 4 milimetry. Důležitý je také správný tlak. Sněhové řetězy nejsou povinnou výbavou, pozor ale na místa, kde je jejich použití přikázané dopravní značkou.
K zimní výbavě doporučujeme přidat také startovací kabely, které pro vás mohou být v nouzi skutečnou spásou. Téměř vždy najdete někoho, kdo vám nouzové startování z jiného zdroje (auta) umožní.
