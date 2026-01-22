Svítící hvězdy nestačí. Třída S od Mercedesu dostane LEDky i na ikonický prvek
Celkem 2700 nových nebo pozměněných dílů dostane Mercedes-Benz třídy S po faceliftu. Dva z nich už známe, zbytek se odhalí za týden.
Automobilky se dnes předhánějí v tom, která část jejich aut bude víc svítit. Svítící či podsvícené přední masky jsou s námi už nějakou dobu, před pár lety se houfně přidala loga a u Mercedesu-Benz patrně běží nějaká interní soutěž, který tým dokáže na svůj produkt dát nejvíce svítících hvězdiček, takže jich elektrické CLA má plnou masku.
Svítící hvězdy ve světlech na přídi či zádi se u této značky staly už normální, a tak se vývojáři zaměřili na prostor zatím neosvětlený. Prozradila to upoutávka na faceliftovanou třídu S – ta bude mít svítící „zaměřovač“, tedy logo trčící z kapoty.
Ano, není to první použití svítícího ornamentu na kapotě, značka Rolls-Royce nabízí svítící sošku Spirit of Ecstasy. Jenže tato britská značka nemá na přídi několik dalších svítících sošek či log dvojitého R.
Šéf Mercedesu-Benz Ola Källenius v rozhovoru s youtuberem Justinem Tsem prozradil, že novinek bude na třídě S mnohem víc. Modernizace se má týkat zhruba poloviny auta – 2700 dílů bude nových nebo pozměněných.
Jednou ze zajímavých novinek, která nedává smysl výhradně na první pohled, jsou vyhřívané bezpečnostní pásy. Ty jsou podle automobilky benefitem jak pro komfort, tak i pro bezpečnost. Už se ukázaly v roce 2019 v prototypu Experimental Safety Vehicle (Experimentální Bezpečnostní Vozidlo).
V čem jsou lepší než běžné pásy? Prostě v tom, že za velmi chladných dní má být jejich výhřev lepší motivací pro to, je používat. A nejen to – také si díky nim lidé spíš sundají tlustou zimní bundu, když budou do auta nasedat, a bude se jim vůz lépe ovládat. To jednak, a jednak nebude mezi tělem a pásem tolik prostoru, takže bude pás lépe fungovat při nehodě.
Vyhřívané bezpečnostní pásy by mohly také zlepšit dojezd elektromobilu v zimě, což je něco, s čím všechny elektromobily bojují. Pro elektromobily je neefektivní vytápět kabinu klasickým topením, tím spíš, když nemají tepelné čerpadlo, naopak je efektivnější pustit výhřev sedačky a volantu.
S vyhřívaným pásem by lidé mohli teplotu v kabině snížit o stupeň či dva a k pocitu tepla si pomoci právě pásem. ZF při testu dojezdu s vyhřívaným pásem zaznamenalo zlepšení až o 6 %.
Inovovaný Mercedes-Benz třídy S se má představit na konci tohoto měsíce. Jsme zvědaví na těch zbylých 2698 dílů, které automobilka vyměnila.
zdroj: Mercedes-Benz