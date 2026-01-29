Nejlepší auto na světě omládlo: Mercedes-Benz třídy S má pořád motor V12 a desítky hvězd
Více než 50 % dílů nového Mercedesu-Benz třídy S je nově vyvinutých, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Novinka má vyhřívané bezpečnostní pásy a spoustu hvězd na přídi. V12 zůstává v nabídce.
Všechny generace Mercedesu-Benz třídy S spojuje jedna věc – vždycky přijdou s něčím, co v produkčních autech ještě nikdo jiný nemá. A ne nadarmo se říká, že co má dnes „esko“, budou během dvaceti let mít auta pro běžné smrtelníky. Automobilka právě odhalila facelift generace W223, tak se pojďme podívat, na co se můžeme těšit.
Předně, jedna věc, která se do ostatních aut téměř jistě nedostane – desítky hvězdiček. Vnější design třídy S se proměnil podle současných trendů obecných i v rámci designu stuttgartské značky – přední maska je větší, má svítící obrys a všude po autě je spousta hvězdiček. Zadní lampy dostaly po třech, vpředu jsou v každém světlometu dvě a spousty dalších, malých a chromovaných vidíme v masce. I „zaměřovač“, hvězda stojící na kapotě, má nově svítící obrys – za příplatek.
Když už jsme začali se svícením, pokračujme předními světlomety. Dostaly novou generaci technologie Digital Light, která má více mikro-LED diod a plocha před autem, na niž umí promítnout informace, je o 40 % větší. Znamená to i jasnější dálková světla a součástí je také paprsek, který dosvítí až 600 m daleko. Funkce LED Matrix je samozřejmostí a díky spolupráci s mapovými daty i přední kamerou světlomety také umí lépe nasvěcovat silnici v klikatých úsecích.
Mapy od Googlu a umělá inteligence
Mozkem vozu je operační systém MB.OS, který tisková zpráva označuje jako superpočítač. Spravuje jak jízdní systémy včetně asistenčních a těch pro poloautonomní jízdu, tak i infotainment MBUX. Ten sdružuje pět displejů – 14,4" centrální, 12,3" přístrojový štít a volitelný 12,3" displej spolujezdce, a také dva 13,1" displeje pro zadní pasažéry, upevněné zezadu na předních opěradlech.
Podle automobilky činí z vozu intuitivního společníka s inteligencí připravenou pro budoucnost, který je k dispozici všem členům osádky. Na domovské obrazovce nabídne pohyblivého virtuálního asistenta, s nímž jde komunikovat hlasově pomocí příkazu „Hej Mercedesi“ a který kombinuje několik umělých inteligencí (ChatGPT 4, Microsoft Bing a Google Gemini) do jedné. Dá se s ním mluvit jako s kamarádem a má i vlastní krátkodobou paměť.
Navigace má základ v Mapách Google a také je s ní možné komunikovat hlasovými příkazy. Instrukce se promítají i na head-up displej, který je součástí MBUX a nabízí i rozšířenou realitu. Funkce Surround Navigation integruje instrukce do 3D obrazu okolí vozu na displeji.
Jízdní asistenty i hlídače tu jsou všechny, které vás napadnou, včetně asistenta pro úhybný manévr. Ve standardní výbavě bude systém MB.Drive Assist, který je adaptivním tempomatem i aktivním vedením ve středu jízdního pruhu se schopností poloautomatické změny pruhu. Na dálnici umí vůz změnit pruh a předjet pomalejší vozidlo zcela sám.
Příplatková verze Pro nabídne další funkce, jako samočinné zastavování na semaforech či stopkách, nebude však k dispozici na všech trzích. V Evropě bude její dostupnost záviset na lokálních předpisech; vzhledem k tomu, že u nás už je samočinné řízení úrovně 3 povolené, očekáváme, že tu fungovat bude.
Z dalších asistentů stojí za zmínku již známé samočinné parkování i vyjíždění z parkovacího místa i poté, co člověk zaparkoval manuálně. Také vůz zvládne přesně vycouvat stejnou trasou, jakou jste např. do slepé ulice přijeli, není-li jak se otočit. 360° kamerový systém má nové zobrazení a uživatelské rozhraní.
Komfort první třídy v letadle
Drobné změny v interiéru zahrnují např. Nový design klik dveří – ty vnější jsou stále výsuvné –, k větším změnám patří dvojice chlazených bezdrátových nabíječek pro řidiče a spolujezdce, které mají chlazení. Nabíjecí porty USB-C nabídnou výkon až 100 W, což stačí k nabíjení notebooku.
Elektrické nastavování, vyhřívání i chlazení sedaček je samozřejmé vpředu a lze ho mít i vzadu. Tam už dosavadní W223 kombinovala dvě komfortní, elektricky nastavitelná křesla po stranách se sklopnou středovou konzolí uprostřed, která může sloužit jako nouzové páté sedadlo. K mání bude opět lednička, dostupná skrz průvlak do zavazadlového prostoru. Zadní místa dostanou také chlazené a vyhřívané držáky nápojů.
Třída S bude k mání ve dvou délkách rozvoru náprav a v obou budou dostupné skládací stolečky pro zadní místa. Nové jsou dva dálkové ovladače infotainmentu, které půjde ze středové konzole vyjmout. MBUX zvládne i streamování z různých platforem, jako je Disney+, a kamerový systém vzadu umožní telekonference.
Vyhřívané jsou kromě sedaček a loketních opěrek nově také bezpečnostní pásy. Rozehřejí se až na 44 °C a fungují společně s vyhříváním sedačky; aktivují se stejným tlačítkem. Jejich cílem je kromě zlepšení komfortu také přimět osádce, aby si sundala tlusté zimní oblečení. Díky tomu bude pás držet tělo v případě nehody lépe a těsněji.
Šesti-, osmi- i dvanáctiválec
Automobilka zatím prozradila technické detaily řadových šestiválců a V8, k mání však bude i šestilitrová V12 ve verzi S 680. Tisková zpráva ji zmiňuje v kombinaci s neprůstřelnou verzí Guard, která nabídne ochranu úrovně VR10. Ta zvládne zastavit desítky střel z útočných pušek, jako např. světoznámého AK47, ale také zásah z odstřelovačské pušky průbojnou municí 54×7,62 R.
Čtyřlitrový osmiválec M177 Evo dostal novou plochou klikovou hřídel, přepracované vačkové hřídele sání, nové pořadí zážehů a upravená turbodmychadla. Zážehový šestiválec M256 Evo má nově elektrický kompresor pro odstranění turbolagu a má přepracované sací i výfukové kanály. Výsledkem je vyšší točivý moment.
Plug-in hybridní provedení, které staví na stejném řadovém šestiválci, má větší baterii pro ujetí až 100 km jízdy na elektřinu. Elektromotor má také vyšší výkon. Nafta je k mání ve dvou výkonových verzích motoru OM 656 Evo. Emisní systémy jsou robustnější a jako první sériové auto má třída S s tímto motorem elektricky vyhřívaný katalyzátor pro rychlejší a efektivnější funkci čištění výfukových plynů. Tato novinka přibyla zejména kvůli budoucím emisním normám.
Konečně, všechny tyto motory mají 48V startér-generátor, který má výkon 17 kW a umožňuje motor při plachtění vypnout. Startování také probíhá jeho pomocí a osádka nemá poznat, kdy motor naskočí či zhasne.
Vzduchový podvozek s adaptivním tlumením je už ve standardu. Dostal funkci přípravy vozu na různé typy retardérů, od malých až po dlouhé, asfaltové, zabírající celou plochu křižovatky. Za příplatek bude stejně jako dosud k mání systém E-Active Body Control, který dokáže vůz naklonit do zatáčky.
Ve standardu je také natáčení zadní nápravy do 4,5°, za příplatek do 10°; to u prodloužené verze zmenšuje průměr otáčení o téměř dva metry. A konečně, za zmínku stojí také kolenní airbag pro spolujezdce a příplatkové čelní airbagy pro zadní pasažéry.
V Česku od 3,1 milionu Nová třída S má už i české ceny. Samozřejmě to je drahý vůz; základní provedení S 350d 4Matic stojí od 3,14 milionu korun. Prodloužená verze začíná se stejnou motorizací na 3,22 milionu. Osmiválec přijde nejméně na 3,73 milionu a plug-in hybrid na 3,36 milionu korun. V12 zatím svou cenu nemá.
|České ceny nového Mercedesu-Benz třídy S
|S 350d 4Matic (prodloužená verze)
|3.139.950 (3.218.600) Kč
|S 450d 4Matic (prodloužená verze)
|3.345.650 (3.424.300) Kč
|S 450 4Matic (prodloužená verze)
|3.333.550 (3.412.200) Kč
|S 500 4Matic (prodloužená verze)
|3.599.750 (3.678.400) Kč
|S 580 4Matic (prodloužená verze)
|3.732.850 (3.811.500) Kč
|S 450e (prodloužená verze)
|3.357.750 (3.436.400) Kč
|S 580e 4Matic (prodloužená verze)
|3.817.550 (3.896.200) Kč
|Technická data zážehových motorizací nového Mercedesu-Benz třídy S
|S 450 4Matic
|S 500 4Matic
|S 580 4Matic
|Motor
|2999 ccm, řadový zážehový šestiválec
|3982 ccm, V8
|Výkon
|280 kW (381 k)/5000-6100 ot./min
|330 kW (449 k)/5500-6100 ot./min
|395 kW (537 k)/5500-6100 ot./min
|Toč. moment
|560 Nm/2000-4500 ot./min
|660 Nm/2200-5000 ot./min
|750 Nm/2500-4500 ot./min
|Převodovka
|9st. automatická
|Rozměry (prodloužená verze)
|5194 (5304) × 1921 × 1503 mm
|Rozvor náprav (prodloužená verze)
|3106 (3216) mm
|Pohotovostní/celková hmotnost (prodloužená verze)
|2165/2825 (2185/2845) kg
|2175/2835 (2195/2855) kg
|2250/2895 (2270/2915) kg
|Objem zavazadelníku
|530 l
|Objem palivové nádrže
|76 l
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|2100/750 kg
|Zrychlení na 100 km/h (prodloužená verze)
|4,9 (4,9) s
|4,5 (4,5) s
|4,0 (4,0) s
|Nejvyšší rychlost
|250 km/h
|Spotřeba paliva
|8,1-8,9 (8,2-9,0) l/100 km
|8,2-8,9 (8,3-9,1) l/100 km
|10,5-11,2 (10,6-11,3) l/100 km
|Technická data vznětových motorizací nového Mercedesu-Benz třídy S
|S 350d 4Matic
|S 450d 4Matic
|Motor
|2989 ccm, řadový vznětový šestiválec
|Výkon
|230 kW (313 k)/3600-4800 ot./min
|270 kW (367 k)/4000 ot./min
|Toč. moment
|650 Nm/1200-3200 ot./min
|750 Nm/1350-2800 ot./min
|Převodovka
|9st. automatická
|Rozměry (prodloužená verze)
|5194 (5304) × 1921 × 1503 mm
|Rozvor náprav (prodloužená verze)
|3106 (3216) mm
|Pohotovostní/celková hmotnost (prodloužená verze)
|2230/2890 (2250/2910) kg
|2235/2890 (2255/2910) kg
|Objem zavazadelníku
|510 l
|Objem palivové nádrže
|76 l
|Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
|2100/750 kg
|Zrychlení na 100 km/h (prodloužená verze)
|5,4 (5,4) s
|5,1 (5,1) s
|Nejvyšší rychlost
|250 km/h
|Spotřeba paliva
|6,2-6,8 (6,2-6,9) l/100 km
|6,3-6,9 (6,3-6,9) l/100 km
|Technická data plug-in hybridních motorizací nového Mercedesu-Benz třídy S
|S 450e
|S 580e 4Matic
|Motor
|2999 ccm, řadový zážehový šestiválec
|Výkon
|240 kW (326 k)/4250-6100 ot./min
|330 kW (449 k)/5500-6100 ot./min
|Toč. moment
|540 Nm/2200-4250 ot./min
|560 Nm/2200-5000 ot./min
|Výkon/toč. moment elektromotoru
|120 kW (163 k)/480 Nm
|Kombinovaný výkon/toč. moment
|320 kW (435 k)/680 Nm
|430 kW (585 k)/750 Nm
|Využitelná kapacita trakční baterie
|21,96 kWh
|Převodovka
|9st. automatická
|Rozměry (prodloužená verze)
|5194 (5304) × 1921 × 1503 mm
|Rozvor náprav (prodloužená verze)
|3106 (3216) mm
|Pohotovostní/celková hmotnost (prodloužená verze)
|2445/3050 (2465/3070) kg
|2495/3050 (2515/3070) kg
|Objem zavazadelníku
|345 l
|Objem palivové nádrže
|67 l
|Zrychlení na 100 km/h (prodloužená verze)
|5,7 (5,7) s
|4,4 (4,4) s
|Nejvyšší rychlost
|250 km/h
|Spotřeba paliva
|2,2-3,0 l + 16,5-17,8 kWh/100 km (2,2-3,1 l + 16,6-18,0 kWh/100 km)
|2,6-3,0 l + 16,9-18,1 kWh/100 km (2,6-3,0 l + 17,0-18,2 kWh/100 km)
zdroj info, foto: Mercedes-Benz