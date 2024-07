Nejprodávanější auta v ČR za 1. pololetí 2024: Od nejmenších až po luxusní

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Za prvních letošních šest měsíců bylo v Česku registrováno 119.221 nových aut, což představuje meziroční nárůst o 3,2 %. Na konci roku 2024 by se tudíž číslo mohlo vyšplhat na dohled 230 tisícům, což by byl srovnatelný objem jako v roce 2015. Kvůli covidu a jeho následkům a zdražování energií vyvolaném ruskou válkou na Ukrajině prodeje nových automobilů v posledních letech klesly ke 200 tisícům, přičemž v roce 2022 spadly dokonce na 192.087 aut. Začíná se tudíž blýskat na lepší časy, byť opatrně.

Pojďme se podívat na situaci v jednotlivých kategoriích, kterou si můžete srovnat s celkovými loňskými čísly. Odkaz na statistiku z roku 2023 najdete po tímto odstavcem.

Neochvějným vládcem segmentu malých aut je kolínská Toyota Aygo X, která si první pozici drží i v roce 2024. Na záda jí ovšem dýchá ambiciózní Hyundai i10. Celý segment zahrnuje deset modelů, v tabulce tudíž najdete všechny.

Mini Pořadí Model Počet (ks) 1. Toyota Aygo X 469 2. Hyundai i10 460 3. Suzuki Ignis 261 4. Mitsubishi Space Star 161 5. Fiat 500 147 6. Kia Picanto 140 7. Fiat Panda 78 8. Dacia Spring 46 9. Volkswagen Up! 12 10. Smart Fortwo 5

V segmentu B je na prvním místě situace totožná jako loni. Porazit Škodu Fabia na domácím trhu je totiž nemožné. Druhé místo už ale hlásí změnu. Toyotu Yaris, která se představila v omlazené podobě, vystřídala Dacia Sandero. Yaris kvůli modelové obměně spadl až na 4. místo.

Malá auta Pořadí Model Počet (ks) 1. Škoda Fabia 4470 2. Dacia Sandero 1020 3. Hyundai i20 961 4. Toyota Yaris 834 5. Citroën C3 722 6. Renault Clio 673 7. Peugeot 208 561 8. Volkswagen Polo 399 9. Suzuki Swift 205 10. Opel Corsa 157

Mezi kompakty je dominance Škodovky ještě výraznější. Octavia totiž drží titul nejprodávanějšího nového automobilu v Česku, jejích 11.6981 registrací za šest měsíců je nedostižných. Volkswagen Golf se i kvůli čekání na faceliftované provedení ani zdaleka nepřiblíží loňským 5461 registracím. Zajímavé bude přetahování čerstvě inovovaného Hyundaie i30 se Škodou Scala o pomyslnou stříbrnou medaili.

Nižší střední třída Pořadí Model Počet (ks) 1. Škoda Octavia 11.691 2. Hyundai i30 5094 3. Škoda Scala 5011 4. Toyota Corolla 2351 5. Kia Ceed 2011 6. Volkswagen Golf 1584 7. Kia Proceed 532 8. Peugeot 308 526 9. Ford Focus 462 10. Seat Leon 396

Opět nepřekvapivé první místo. Škoda Superb letos zažívá generační obměnu, přesto pokud bude pokračovat v nastoleném tempu, na konci roku bez problémů překoná loňských 6309 aut. Díky dotačnímu programu v podobě záruky za úvěr na elektromobil výrazně poskočila Tesla Model 3. Jestliže za celý rok 2023 dosáhla na 326 registrací, první půl rok 2024 už znamená 822 zápisů a druhé místo mezi elektromobily na českém trhu.

Střední třída Pořadí Model Počet (ks) 1. Škoda Superb 3643 2. Tesla Model 3 822 3. Volkswagen Passat 545 4. BMW 3 263 5. Subaru Outback 246 6. Audi A4 227 7. Volkswagen Arteon 210 8. Mercedes-Benz C 140 9. Volvo V60 134 10. Peugeot 408 132

Vyšší střední třídě většinou vládne ten nejčerstvější zástupce jedné ze tří německých prémiových automobilek. Mercedes-Benz E je sice o chlup starší než BMW 5, právě díky tomu má ale před mnichovským soupeřem slušný náskok. Uvidíme, jak oba vozy dopadnou na konci roku. Díky výprodeji se Lexusu ES podařilo do června téměř tolik registrací, co za celý rok 2023 (158 vs. 175 aut). Daří se také sesterské Toyotě Camry, která již vyhlíží nástupce.

Vyšší střední třída Pořadí Model Počet (ks) 1. Mercedes-Benz E 315 2. Toyota Camry 266 3. Audi A6 233 4. BMW 5 214 5. Volvo V90 Cross Country 200 6. Lexus ES 158 7. Volkswagen ID.7 74 8. Audi A7 43 9. Volvo V90 41 10. Mercedes-Benz EQE 32

Na loňských 378 aut bude muset Mercedes-Benz S zapomenout. Pravděpodobně se dostane maximálně na poloviční hodnoty. Zato vedoucí BMW 7 má našlápnuto svého odvěkého soka ze Stuttgartu zase porazit. Audi A8 na své minulé úspěchy už jen nostalgicky vzpomíná. V konkurenci obou zmíněných německých sedanů už delší dobu nemá šanci. Zaujmou hned čtyři kusy elektrického kupé Rolls-Royce Spectre.

Luxusní třída Pořadí Model Počet (ks) 1. BMW 7 107 2. Mercedes-Benz S 78 3. Mercedes-Benz EQS 17 4. Bentley Continental 15 5.-6. Audi A8 12 5.-6. BMW i7 12 7. Lexus LS 5 8. Rolls-Royce Spectre 4 9. Bentley Flying Spur 2 10. Maserati Quattroporte 1

Do kategorie sportovních aut se podle Svazu dovozců automobilů (SDA) vejde široké spektrum modelů včetně Škody Fabia, o čemž jsem již psal v bilančním článku ze začátku tohoto roku. První je opět BMW 4, za ním ovšem následuje novinka v podobě Mercedesu CLE. Loni druhé, letos zatím třetí Subaru BRZ dokazuje, že Česko je pro tenhle kompaktní sporťáček zemí zaslíbenou. Ostatně sesterská Toyota GR86 se 48 registracemi to jenom potvrzuje. Kvůli čekání na novou generaci vypadl Ford Mustang z první desítky, s náběhem nástupce se ovšem mezi nejlepší nejspíše znovu probojuje.