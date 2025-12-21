Jak čeští závodníci slaví Vánoce? Ježíšek v karavanu není výjimkou
Po celoročním kolotoči závodů a náročného tréninku si čeští automobiloví a motocykloví závodníci dopřávají zasloužený odpočinek doma. Vánoce jsou pro ně časem návratu k rodinám.
Konečně se mohou naplno věnovat rodině a dohánět, co přes rok nestihli. Vůně cukroví, zdobení stromečku a veselý shon při kupování dárků pro ně představují ten pravý sváteční „závod“. Užívají si zvyky a dobíjejí baterky pro další rok. Vymění kombinézy za pohodlné svetry a dopřávají si klid a vůni cukroví. Pro tyto sportovce je domov a jejich blízcí tím nejcennějším „vítězstvím“, při němž relaxují a nabírají síly.
Odložené, ale povedené
Český motocyklový jezdec Martin Michek má na svém dakarském kontě dvě desátá místa z let 2021 a 2024. Otec dnes šestiletého chlapce a tříleté holčičky nezapomene na vánoční svátky 2020. Manželka byla pozitivně testována na covid, tak musel Martin do izolace. Vyřešil to jednoduše. Na zahradě domu v Českých Budějovicích žil v karavanu, aby byl blízko rodině, i když s nimi nemohl přijít do kontaktu. „Povečeřel jsem kuřecí řízek s bramborovým salátem a pak se přes okno díval, jak si rozbalují dárky,“ vzpomíná. Když se vrátil po Dakaru domů, udělala si rodina znovu Štědrý večer.
„Dopadlo to tak, jak jsme si to naplánovali. Venku zůstalo ještě trochu sněhu, byl stromeček, slavnostní večeře a dárky. Prožili jsme si tuhle slavnostní chvíli místo prosince až v lednu, ale stálo to za to,“ vzpomíná sedmatřicetiletý jezdec. V paměti má také Vánoce, kdy dostal svou první motorku: „Bylo mi osm a dodnes si pamatuji chvíle, jak jsem z ní stahoval prostěradlo a pak byl nadšením bez sebe.“
Rodina je pohromadě
V Brně v rodině úspěšného silničního motocyklového jezdce Karla Abrahama jsou vánoční svátky obdobím, kdy se schází celá rodina. Od Julinky a malého Karla, dvojčat, kterým budou v lednu čtyři roky, až po prarodiče. „Už hodně let si zakládáme na tomto společném rodinném setkání. Ještě v době, kdy jsem sám aktivně jezdil, jsem byl v tyto dny vždycky doma,“ říká jezdec.
„Nejsem vyloženě vánoční typ, a neznám ani moc chlapů, kteří si na vánoční oslavy potrpí. Na druhou stranu je mi dobře, když se všichni sejdeme. A pak, pro děti je to přece super. Když vidíte rozzářené oči dětí, to je nádhera. Ovšem dárky nakupuje především manželka,“ říká. A kdy dostal motocyklový závodník svůj první závodní stroj? „V devíti letech Malaguti Grizzly 12. Druhý den bylo ještě trochu sněhu, tak jsem ji tehdy alespoň zlehka vyzkoušel,“ připomíná Karel Abraham.
Zdobíme s kluky
Jedenáctinásobný mistr republiky v automobilových soutěžích Jan Kopecký se nevymyká běžnému přístupu k Vánocům. „Kam až mi paměť sahá, tak jsem si už jako kluk užíval, že jsme byli všichni s rodinami pohromadě. Samozřejmě dárky byly hezké, ale hodně nám dodnes záleží hlavně na domácí pohodě,“ říká otec dvou synů. Staršímu Josefovi je šest a půl, Jan je o dva roky mladší.
„Kluci si napsali Ježíškovi o dárky včas a na Štědrý den ozdobíme společně stromeček. Neměl bych to říkat, ale starší dostane sportovní vybavení, mladšího čekají nějaké stavebnice,“ dodává úspěšný závodník.
Volant zatím nechce
Dvojnásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů Martin Macík je trojnásobným otcem. První dcera Mia se narodila v průběhu soutěže 2020, mladší Nela přišla na svět o dva roky později a v srpnu 2024 se poprvé podíval na svět syn Martin.
„Vánoce jsou jediné svátky, které se u nás v rodině slaví. Na Štědrý den dopoledne balím dárky a strojím stromek, žena chystá jídlo i cukroví, které já miluju. Pokaždé se jím pořádně nacpu a letošek nebude výjimkou,“ říká trucker.
Co chystá pod stromeček, se prý odvíjí podle toho, jaké mají děti zájmy, ale více prozradit nechce. „Mia tíhne ke zvířatům, jezdí už na koni a prý chce takhle aktivně fungovat. Mladší Nela je klasický typ na panenky, vozí je v kočárcích a stará se o mladšího brášku, kterému byl v srpnu rok. Martínek vyhledává jakékoliv technické věci, a jak mu dáte do ruky nějaké autíčko, tak ho hned chytí. Zkoušel jsem, zda se chytí klasického volantu, ale k tomu se zatím nemá,“ konstatuje s úsměvem Martin Macík.