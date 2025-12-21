Nissan chce přizpůsobit audio každému řidiči. Ale může to vážně fungovat?
Nissan slibuje přizpůsobení zvuku konkrétnímu sluchu řidiče na základě krátkého sluchového testu. Zní to chytře, ale otázka zní, zda software dokáže vyřešit problém, který je u moderních aut často mnohem hlubší.
Personalized Sound, tak se jmenuje nová aplikace dostupná pro vozy Nissan a Infiniti. Řidič si ji zdarma stáhne přímo do infotainmentu a během několika minut projde jednoduchým sluchovým testem.
Test spočívá v přehrávání tónů různých frekvencí a hlasitostí, na které uživatel reaguje dotykem na obrazovce podle toho, jak dobře je slyší. Na základě těchto odpovědí systém automaticky vytvoří osobní zvukový profil a upraví desetipásmový ekvalizér v rozsahu od 50 do 1200 hertzů.
Nissan vychází z jednoduchého předpokladu, že každý slyší jinak a že klasické nastavení basů a výšek pracuje s neexistujícím ideálem průměrného posluchače. Personalized Sound se snaží tyto rozdíly kompenzovat a zvýraznit frekvence, které daný člověk vnímá hůře, zatímco jiné potlačí. Přístup připomíná technologie známé z kvalitních sluchátek, kde je personalizace podle sluchu už delší dobu běžná.
Může to fungovat?
Každý řidič může mít vlastní zvukový profil. Nissan uvádí, že většina testujících si po vyzkoušení nechala personalizovaný profil aktivní a zaznamenala lepší zřetelnost zvuku i detaily ve skladbách, které dříve zanikaly.
Personalized Sound je nicméně čistě softwarová vrstva, která pracuje s hardwarem, jenž už je ve vozech přítomný. A právě to je dlouhodobě slabé místo většiny moderních aut.
Odborníci na skutečně kvalitní ozvučení upozorňují, že i příplatkové a značkové audiosystémy často používají velmi levné reproduktory a kompromisní zesilovače. Pokud je samotný hardware omezený, žádná digitální korekce z něj nedokáže udělat plnohodnotný prémiový systém.
Software dokáže zvuk uhladit, zpřehlednit a subjektivně zpříjemnit, ale fyzikální limity zůstanou. Chybějící objem basů, slabé středy nebo nevýrazné výšky jsou vlastnosti, které vycházejí ze samotné konstrukce reproduktorů a akustiky interiéru. Samotný software zkrátka nikdy nemůže nahradit kvalitní reproduktory nebo zesilovač.
Pro velké i malé modely
Přístup Nissanu je v zásadě sympatický, protože řeší něco, na co se dosud příliš nemyslelo – že každý řidič slyší jinak. Skutečný potenciál se však ukáže jen tehdy, pokud se podobné softwarové řešení spojí s opravdu kvalitním hardwarem.
Funkce je zatím dostupná pro americké modely. U větších, lépe vybavených vozů může systém fungovat výrazně lépe, zatímco u menších se základním hardwarem zůstane jeho přínos přirozeně omezený.
Z Nissanů se bezplatné vylepšení týká aktuálních generací Rogue, Murano a Armady, v příštím roce pak také elektrického Leafu. U značky Infiniti je aplikace dostupná v modelech QX80 a postupně se rozšíří i do QX60 a připravovaného QX65.