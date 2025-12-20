Jaguar: Stará strategie nefungovala, museli jsme přijít s novou. Je však ta pravá?
Britská automobilka se v roce 2026 chystá na restart, který ji přenese do čistě elektrické éry. Segment luxusních aut s lokálně bezemisním pohonem ovšem klesá, což Jaguaru vůbec nehraje do karet.
Jaguar je sice slavná, v posledních desetiletích ovšem spíše marginální značka, které se nepodařilo dosáhnout pozice zajímavé alternativy k BMW. Setrvání v prémiovém segmentu by vedlo ke konci značky, jelikož tuhle kategorii mají pod palcem německé značky, kterým může konkurovat maximálně Lexus, a to ještě v omezené míře.
Britům tedy nezbývalo nic jiného než risk. Proto již v minulých letech oznámili, že skončí se spalovacími motory a zaměří se výhradně na elektřinu. Jenže tahle prohlášení přišla v době, kdy na elektřinu sázela většina automobilek. S ohledem na pomalu postupující elektrifikaci ovšem drtivá většina z nich z původních plánů couvá. Ostatně také Evropská komise přišla se zmírněním původně zamýšleného faktického konce nových aut se spalovacími motory po roce 2035. Nové nařízení je sice o něco měkčí, reálně ovšem také zřejmě nesplnitelné, proto nepochybně dojde ještě k jeho úpravě.
Jaguar, součást automobilky Jaguar Land Rover, ovšem takhle luxusní pozici nemá. V Británii evidentně vsadili vše na elektrickou kartu, jejíž síla je ale stále slabší. A to zejména v segmentu luxusních aut, kam značka ambiciózně míří. Vždyť i budoucí konkurence v podobě Bentley se připravuje spíše na plug-in hybridní budoucnost. Naděje na to, že Jaguar bude v nové roli ziskovější, jsou proto pravděpodobně liché.
Slavná automobilka přitom prochází celkově náročným obdobím. V kontinentální Evropě již od začátku letošního roku neprodává nová auta, ale pouze skladové vozy a ojetiny. Do toho přišel přešlap v podobě hodně „woke“ marketingové kampaně plné nebinárních osob, jako by v Jaguaru vůbec netušili, kdo jsou jejich potenciální zákazníci. S marketingovou agenturou, která měla tenhle průšvih na starost, se Britové již rozloučili. A vale dali též Gerrymu McGovernovi, šéfdesignérovi celé skupiny JLR. Jeho náhlý odchod McGoverna staví spíše do role obětního beránka, na kterého vedení svalilo vinu za nepříliš dobře přijatý koncept Type 00, první jaguar nové éry.
Dění okolo Jaguaru v posledních letech vyznívá spíše jako zoufalství. Ano, v prémiovém segmentu nebylo pro tuhle tradiční značku místo, takže bylo nutné přijít s novým plánem. Jenže opravdu se mělo vsadit všechno na jednu, dost nejistou kartu?
Osobně bych Jaguar viděl raději jako konkurenta Porsche. To staví zejména na vozech SUV (Cayenne a Macan), přičemž Britové se v tomhle mohli opřít o zkušenosti a techniku sesterského Land Roveru. Sázka na sportovně laděné „teréňáky“ na hladké silnice by dávala větší smysl.
Jak se Jaguar se vstupem do nové éry skutečně vypořádá, ukáže až čas. Já mám ovšem pocit, že to nedopadne dobře. Rád se ovšem zmýlím.
Zdroj: Autorský článek a Autocar, foto: Jaguar a auto.cz, video: Jaguar