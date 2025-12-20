Renault 4 s pohonem 4x4 do výroby tlačí sám šéf automobilky. Rozhodnutí padne co nevidět
U malých elektromobilů nedává pohon všech kol velký smysl. Přesto se můžeme velmi brzy dočkat jednoho takového modelu od Renaultu. Zájem na tom má i nový šéf francouzské značky.
Češi, Němci, Rakušané, Švýcaři, Norové, Švédové a Finové patří mezi největší evropské milovníky pohonu všech kol. V našem případě to docela překvapí, když nejvyšší hora má pouze lehce přes 1600 m. n. m. a zdejší zimy jsou čím dál tím teplejší a často i bez sněhové pokrývky. V ostatních zemích čtyřkolky tolik nepreferují. Naproti téhle koncepci nejdou ani emisní normy. Záběr všech kol je totiž logicky více žíznivý. I proto se s ním v poslední době šetří a uvádí se zejména u dražších modelů s vyšší marží.
Elektromobilů se ovšem žádné emisní limity netýkají. V jejich případě jde jen o to, že druhý elektromotor zvyšuje cenu a zhoršuje spotřebu, tím pádem i snižuje dojezd. Ten ovšem není pro každého tak důležitý jako jistota za horších povětrnostních podmínek. Proto se pohonu 4x4 možná dočkáme i u menších modelů zaměřených hlavně na města.
Za sériovou výrobu Renaultu 4 Savane 4x4 bojuje dokonce nový šéf francouzské automobilky. Fabrice Cambolive uvedl, že varianta s pohonem všech kol ještě zvýší atraktivitu kompaktního elektrického crossoveru. Ten ostatně již má o něco vyšší světlost a snaží se hrát na terénní notu. O takový vůz by pak měla zájem hlavně severní Evropa s chladnějším počasím a velkou láskou k elektrickým autům.
Renault 4 s dvěma elektromotory by ovšem mohl také částečně nahradit Pandu 4x4 od Fiatu, která je nesmírně populární zejména v alpských zemích, kde oceňují jízdní schopnosti v kombinaci s velmi kompaktními rozměry. Elektrická alternativa by se navíc mohla pochlubit lepší dynamikou a průchodností zasněženým terénem.
O tom, zda se Renault 4 s pohonem obou náprav dostane do sériové výroby, se rozhodne již v následujících týdnech. V rámci francouzské značky by přitom šlo o jeden z mála modelů se záběrem všech čtyř kol.
