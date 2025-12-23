Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Volkswagen uvedl svůj nejdivnější elektromobil. Poprvé využívá čínskou techniku

Volkswagen ID.Unyx 08
Volkswagen ID.Unyx 08
Volkswagen ID.Unyx 08
Volkswagen ID.Unyx 08
14 Fotogalerie
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Diskuze (2)

Řada Volkswagen ID. dnes patří mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě. V Číně spíše strádá a napravit to má řada novinek s čínskou technikou. První ukázkou je ID. Unyx 08, které jako první Volkswagen nabídne 800V architekturu.

V roce 2023 Volkswagen koupil za 700 milionů dolarů 4,99% podíl v čínské automobilce Xpeng. Záměrem Němců bylo využít techniku Xpengu ve vlastních modelech určených pro čínský trh. Jen o dva roky později je první z nich realitou.

Volkswagen ID. Unyx 08 je produktem společnosti Volkswagen Anhui, což je nejnovější ze tří společných podniků německé automobilky v Číně. V této se dosud produkuje Cupra Tavascan pro export a příbuzný Volkswagen ID. Unyx pro ten čínský.

Sérii ID. Unyx rozšiřuje model 08, který je postaven na platformě Xpeng SiC. To z něj dělá příbuzný model třeba pro velké SUV Xpeng G9, které si již můžeme koupit i na českém trhu. Nejde však jen o přeznačkování existujícího vozu, jak dokazuje už odlišný rozvor (3 030 mm vs 2 998 mm) i celková délka (5 000 mm vs 4 891 mm).

Ze současné řady vozů ID. novinka vystupuje velmi odlišným designem. Známé zakulacené tvary nahrazuje přídí se světlomety protaženými až k logu a kapotou tvarovanou do šípu, nebo také lehce připomínající příď lodi. Světlomety jsou navíc rozdělené a ty hlavní jsou v nárazníku, vizuálně propojené s černou plochou pokračující na blatníku a prvním páru dveří. Z boku i zezadu už je auto tvarované konvenčněji, nepřipomíná ale nic dalšího z nabídky Volkswagenu.

Zajímavá je technika, která se vzhledem k původu také velmi liší od jiných modelů ID. Jako první z nich osmička nabídne 800V architekturu a extrémně rychlé nabíjení. Volkswagen neudává výkon, příbuzný Xpeng G9 ale umí až 525 kW. Baterie osmičky jsou na výběr dvě, obě LFP s kapacitou 82,3 nebo 95,04 kWh. Maximální dojezd je až 730 kilometrů, ale dle čínského cyklu CLTC. Základní varianta má pohon zadních kol a výkon 230 kW, vyšší je čtyřkolka se 371 kW.

Video placeholder
Rozhovor se Štěpánem Řehákem o konceptech značky VW na šanghajském autosalonu • Zdroj: Marek Bednář/Michal Dokoupil/Auto.cz

ID. Unyx 08 je vybaven pokročilým systémem asistence řidiče na úrovni L2++, vozidlo také integruje inteligentního asistenta s umělou inteligencí. Interiér se zatím neukázal, podle předchozích úniků je ale velmi podobný tomu v Xpengu G9. Tedy dominantou je obrovská obrazovka multimédií, která pokračuje až před spolujezdce a je rozdělena na dva samostatné panely.

Koncept vozu se ukázal letos v dubnu na autosalonu v Šanghaji jako koncept ID. Evo, do prodeje vstoupí počátkem příštího roku. Určen je pouze pro čínský trh a s exportem se prozatím nepočítá. To se ale může do budoucna změnit, Volkswagen již totiž oznámil plán exportovat své čínské modely do zahraničí.

Zdroj: Volkswagen, zdroj foto: Volkswagen, zdroj videa: Auto.cz

Vstoupit do diskuze (2)

Doporučeno

Články z jiných titulů