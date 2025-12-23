Volkswagen uvedl svůj nejdivnější elektromobil. Poprvé využívá čínskou techniku
Řada Volkswagen ID. dnes patří mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě. V Číně spíše strádá a napravit to má řada novinek s čínskou technikou. První ukázkou je ID. Unyx 08, které jako první Volkswagen nabídne 800V architekturu.
V roce 2023 Volkswagen koupil za 700 milionů dolarů 4,99% podíl v čínské automobilce Xpeng. Záměrem Němců bylo využít techniku Xpengu ve vlastních modelech určených pro čínský trh. Jen o dva roky později je první z nich realitou.
Volkswagen ID. Unyx 08 je produktem společnosti Volkswagen Anhui, což je nejnovější ze tří společných podniků německé automobilky v Číně. V této se dosud produkuje Cupra Tavascan pro export a příbuzný Volkswagen ID. Unyx pro ten čínský.
Sérii ID. Unyx rozšiřuje model 08, který je postaven na platformě Xpeng SiC. To z něj dělá příbuzný model třeba pro velké SUV Xpeng G9, které si již můžeme koupit i na českém trhu. Nejde však jen o přeznačkování existujícího vozu, jak dokazuje už odlišný rozvor (3 030 mm vs 2 998 mm) i celková délka (5 000 mm vs 4 891 mm).
Ze současné řady vozů ID. novinka vystupuje velmi odlišným designem. Známé zakulacené tvary nahrazuje přídí se světlomety protaženými až k logu a kapotou tvarovanou do šípu, nebo také lehce připomínající příď lodi. Světlomety jsou navíc rozdělené a ty hlavní jsou v nárazníku, vizuálně propojené s černou plochou pokračující na blatníku a prvním páru dveří. Z boku i zezadu už je auto tvarované konvenčněji, nepřipomíná ale nic dalšího z nabídky Volkswagenu.
Zajímavá je technika, která se vzhledem k původu také velmi liší od jiných modelů ID. Jako první z nich osmička nabídne 800V architekturu a extrémně rychlé nabíjení. Volkswagen neudává výkon, příbuzný Xpeng G9 ale umí až 525 kW. Baterie osmičky jsou na výběr dvě, obě LFP s kapacitou 82,3 nebo 95,04 kWh. Maximální dojezd je až 730 kilometrů, ale dle čínského cyklu CLTC. Základní varianta má pohon zadních kol a výkon 230 kW, vyšší je čtyřkolka se 371 kW.
ID. Unyx 08 je vybaven pokročilým systémem asistence řidiče na úrovni L2++, vozidlo také integruje inteligentního asistenta s umělou inteligencí. Interiér se zatím neukázal, podle předchozích úniků je ale velmi podobný tomu v Xpengu G9. Tedy dominantou je obrovská obrazovka multimédií, která pokračuje až před spolujezdce a je rozdělena na dva samostatné panely.
Koncept vozu se ukázal letos v dubnu na autosalonu v Šanghaji jako koncept ID. Evo, do prodeje vstoupí počátkem příštího roku. Určen je pouze pro čínský trh a s exportem se prozatím nepočítá. To se ale může do budoucna změnit, Volkswagen již totiž oznámil plán exportovat své čínské modely do zahraničí.
