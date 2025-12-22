Test pohonů tentokrát ve videu aneb Jak starý rapid zostudil moderní škodovky
V letošním vánočním dvojčísle tištěného Světa motorů, které ještě koupíte na stáncích, vzbudila velký ohlas reportáž, v níž technici Světa motorů měřili akceleraci vozidel za snížené adheze. A proti čtyřem moderním škodovkám postavili i starou Škodu 743, tedy Rapid 130 z roku 1987 s pohonem zadních kol. Z reportáže vzniklo i video, které vám dnes přinášíme.
Závodu do kopce na Polygonu Most (sklon 7 %, délka 108 m), jehož speciální kropený povrch adhezí napodobuje čerstvě napadaný sníh, se zúčastnilo pět škodovek. Dvě elektrické (Elroq 85 s pohonem zadních kol a Elroq RS 4x4), dvě moderní spalovací (Kodiaq 4x4 TDI a Kodiaq iV s pohonem předních kol) a jedna historická s pohonem zadních kol (Rapid 130).
U všech aut technici Světa motorů změřili i aktuální hmotnost včetně jejího rozložení na nápravy i jednotlivá kola. Za zapůjčení nájezdových vah děkujeme Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.
Výsledky byly velkým překvapením. Například jsme čekali, že zásluhou dynamického přitížení zadních hnaných kol bude mít obyčejný Elroq 85 jen zanedbatelně horší výsledek proti čtyřkolce Elroq RS. Skutečnost je však taková, že zde na zadní hnanou nápravu připadá 52 procent hmotnosti. U spalovacích předokolek připadá na hnanou nápravu až 60 procent. Pokud je adheze povrchu nízká, tak k výrazné akceleraci, a tudíž i dynamickému přitížení, nedojde. A elektromobil zadokolka se na sněhu a ledu rozjíždí podobně obtížně, jako třeba spalovací předokolka s plně naloženým zavazadelníkem.
Co z toho plyne? Že jakkoliv se třeba v Praze na křižovatkách může zdát, že elektrické zadokolky jen tak něco nepřekoná, tak na horách může být situace hned smutnější a příplatek za druhý motor vpředu se jeví jako rozhodně smysluplný.
Rapid 130, zapůjčený od soukromého majitele, dojel k měření na letních pneumatikách, které mají dle instruktorů Centra kurzů bezpečné jízdy Most na kluzkém povrchu zhruba o třetinu nižší součinitel tření. Přesto si vedl velice dobře.
Pokud vás zaujalo, že výsledky prezentované v tomto videu se o pár desetinek sekundy liší od těch, které vyšly ve vánočním dvojčísle Světa motorů, tak je to metodou vyhodnocení. Přímo na polygonu před kamerou jsme stanovili průměr ze všech tří pokusů, v teple redakce nám pak přišlo vhodnější stanovení ze dvou lepších a nejhorší čas škrtnout.
Zvláště v případě vozu Škoda Rapid 130 totiž akcelerace na kluzkém povrchu hodně závisí na koncentraci a dovednosti řidiče a je fér škrtnout pokus, který se mu povedl nejhůře. Na pořadí jednotlivých vozů však metoda vyhodnocení nic nezměnila.
Zdroj: Autorský text