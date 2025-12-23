Největší světový výrobce elektroniky bude prodávat elektromobily. Už jich má připravených devět
Taiwanský Foxconn se do vývoje automobilů pustil už v roce 2020, nikdy je ale neplánoval prodávat pod svou značkou. Nezájem ze strany zavedených automobilek ale vedl k tomu, že se Foxconn pouští do prodeje sám.
Čínské automobilky se rozhodly zahltit svět elektromobily a hybridy a v ceně těžko hledají konkurenci, zejména pokud se podíváme na trhy mimo EU. Svůj pokus rozjel i Vietnam s VinFastem, ale ne příliš úspěšně, indické automobilky se drží spíše na domácím trhu. Teď ale může přijít zajímavý vyzyvatel ze země, která má každý důvod Čínu nenávidět.
O taiwanských vozech Luxgen a Foxtron jsme už několikrát psali a elektrickou prvotinu Luxgen n7 si i vyzkoušeli. Domácí značka Luxgen však poslední dobou vyloženě strádá. Prodává se pouze na domácím trhu a ani tam se nedrží v první desítce značek. Situace se ale pravděpodobně změní, protože Luxgen se od Yulonu přesune pod Foxtron.
To značí zásadní změnu v plánech Foxconnu, který dosud odmítal prodávat své vlastní produkty napřímo. Ve spolupráci s Yulonem sice založil značku Foxtron, ta ale sloužila pouze jako ukázka schopností firmy. S logy Foxtronu se představilo dosud devět modelů, všechny ale měly do výroby vstoupit s názvy zavedených automobilek.
Jediným modelem, kterému se to dosud povedlo, je Foxtron Model C, který dnes vyrábí právě značka Luxgen. Pravděpodobně se technika Foxtronu objeví v produkčním voze japonské společnosti Sharp. Foxtron Model B by se měl také vyrábět s logy Mitsubishi, prodáván by měl být na trzích Oceánie, což by mělo zahrnovat i Austrálii.
Společný podnik Foxtron Vehicle Technologies, ve kterém Foxconn vlastní 45,6 % a Yulon 43,8 %, oznámil převzetí automobilky Luxgen. Od Yulonu ji koupí za 787.600.000 nových taiwanských dolarů, což je v přepočtu asi 520.000.000 Kč. Obchod by měl být dokončen někdy v prvním čtvrtletí příštího roku. A rovnou bylo oznámeno, že Model B vstoupí na taiwanský trh v produkční verzi jako Foxtron Brio.
Jestli to znamená konec samotné značky Luxgen, není jasné. Foxtron každopádně od Yulonu převezme celou prodejní síť s 22 dealery a 25 servisními centry na Taiwanu. „Využitím stávajících distribučních kanálů a servisní sítě značky Luxgen chce Foxtron zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost – od samotných produktů až po poprodejní služby,“ uvedl generální ředitel Foxtronu Adam Chen.
Foxconn považuje elektromobily za další důležitý segment, ve kterém plánuje zásadní růst. Ambice Foxconnu ale nejsou jen na malém domácím trhu. Plánem je expandovat na zahraniční trhy a stát se konkurencí pro čínské výrobce, včetně poslední dobou velmi úspěšného Huawei, který se podílí už na šesti značkách.
Produkční Luxgen n7 není technologicky příliš zajímavý vůz. Foxtron ale ukázal i novější generaci svých vozů, které využívají novou platformu. MPV Model D stojí na nové 800V platformě, vyvinuté firmou ZF Chassis Modules, v níž má Foxconn 50% podíl. V portfoliu Foxtronu už jsou ale i sedany, užitkové vozy a autobus Model T, který je již v provozu ve městech na Taiwanu.
Automobilka Yulon Motor byla založena v roce 1953 a po úvodní produkci Jeepu začala spolupracovat s Nissanem. Na jeho technice byl založen i první vlastní model Yulonu, nazvaný Yue Loong Feeling. Ten se v roce 1992 velmi krátce prodával také v Nizozemsku. Yulon se dnes primárně věnuje produkci vozů Nissan pro taiwanský trh.
V roce 2009 Yulon založil značku Luxgen, pod kterou produkuje modely z vlastního vývoje. Od počátku se plánovala expanze na zahraniční trhy, včetně Evropské unie. Z většiny plánů sešlo, Luxgeny se ale montovaly ve společném podniku s čínskou státní automobilkou Dongfeng pro čínský trh. Kvůli nízkým prodejům ale Luxgen tamní trh v roce 2020 opustil a dnes je aktivní pouze na Taiwanu, kde také zaznamenal prudký propad. Dnes jsou v nabídce pouze tři modely: spalovací SUV U6 a URX a elektrické n7, pocházející od Foxtronu.
V roce 1974 založený Foxconn je smluvní výrobce, který produkuje elektroniku a komponenty pro jiné firmy. Známý je zejména díky spolupráci s Apple, pro který vyrábí iPhony, iPady i počítače Mac. Podílí se ale také na výrobě herních konzolí Sony, Microsoftu i Nintenda a také spousty další elektroniky. Dnes je Foxconn největším výrobcem elektroniky na světě. Dvě továrny má i v Česku – v Pardubicích a Kutné Hoře. Majitel Foxconnu Terry Gou navíc vlastní zámek Roztěž poblíž Kutné Hory.
Zdroj: Nikkei, zdroj foto: Luxgen, zdroj videa: Auto.cz