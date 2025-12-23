Praskne vám čelní sklo, když v mrazu pustíte ofuk? Tomuto autu se to stát může
K prasknutí čelního skla může dojít, když zvolíte špatný postup pro odstranění námrazy. Puštění ofuku skla však nejspíš hlavní přičinou nebude.
Příprava auta na vyjetí, je-li třeba ze skel odstranit námrazu, zpravidla zahrnuje zapnutí ofuku čelního skla. Jistému americkému majiteli Lexusu GX 550 (luxusní verze Toyoty Land Cruiser 250) po takovém kroku čelní sklo prasklo. „Zapnul jsem ofuk skla, protože jsem nemohl najít škrabku, a sklo prasklo po celé délce,“ uvádí u videa, které zveřejnil na TikToku.
Při pnutí, které vznikne, když náhle ohřejete jednu část jinak promrzlého skla, skutečně může dojít k prasknutí. Návody, jak snadno odstranit námrazu z čelního skla pomocí teplé vody v sáčku, či dokonce politím skla horkou vodou z konvice, jsme na internetu viděli snad všichni. Zpravidla skončí právě prasklým sklem, protože tou vodou velmi rychle ohřejete malou část toho skla.
Je ale možné, aby sklo prasklo, když na něj pustíte vzduch z klimatizace? „Nikdy se mi nic takového nestalo,“ uvádí dále autor videa. Stejné zkušenosti máme i my, ofuk skla pouštíme léta bez problémů. Přesto to neznamená, že k něčemu takovému nemůže dojít – zejména je-li sklo už mikroskopicky poškozené.
Nebo, jako v tomto případě, sedíte-li v autě, v němž je nenadálé praskání čelních skel bez zjevné příčiny známou věcí. Po internetu se dají najít případy, kdy čelní skla GX praskají i aniž by někdo sklo lokálně ohříval. Tento luxusní offroad v tom však není sám, dají se najít obdobné informace případy i u jiných aut, např. Jeepu Wrangler gen. JL.
Nejlepší je vyhřívání či odmrazovač
S nadcházejícími mrazy je tedy vhodné si připomenout, jak nejlépe odstranit námrazu ze skel. Možností číslo jedna je nezávislé topení, které si aktivujete na dálku ještě před jízdou, případně vyhřívání čelního skla, které zapnete a necháte pracovat, zatímco odstraňujete námrazu z ostatních skel. Tyto možnosti totiž zahřívají sklo rovnoměrně a dost pomalu na to, aby nedošlo k prasknutí.
Pokud vaše auto tyto možnosti nemá, nejšetrnější je odmrazovač či nemrznoucí kapalina do ostřikovačů v lahvi s rozprašovačem, která ležela přes noc v autě, a tak má zhruba stejnou teplotu jako to sklo. Na dalším místě je klasická škrabka, která však na rozdíl od odmrazovače může sklo mikroskopicky poškrábat.
Samozřejmě stále platí, že před jízdou je nutné auto očistit od sněhu a ledu tak, aby nemohl padat na silnici a ohrozit tak ostatní účastníky provozu. Sněhu je třeba zbavit také světla a registrační značky a námrazu odstranit ze všech skel vozidla v celém rozměru, nevytvořit škrabkou jen tankový průzor.
zdroj: Motor1