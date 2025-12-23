Nestíháte dojet pro vánoční stromek? Tahle corvette vám to usnadní
V předvánočním shonu člověk snadno na některé věci zapomene. Pokud jste zapomněli zrovna na to materiálně nejdůležitější, tedy stromek, a nezbývá vám mnoho času, vytrhne vás Hennessey Chevrolet Corvette C8 ZR1.
Americký úpravce Hennessey je známý extrémními výkony svých vozů a Chevrolet Corvette ZR1 gen. C8 samozřejmě ve své práci nemohl vynechat. Zvýšil jí výkon na 1080 koní. Jak takovou sílu nejlépe zužitkovat v předvánoční čas? Pro dovoz vánočního stromku, samozřejmě.
Ano, v portfoliu firmy je i řada pick-upů, které by se na přepravu 1,7 metru vysokého stromku možná hodily víc. Jenže ty by stromek nedokázaly dovézt tak rychle. C8 ZR1 totiž zároveň zvládla stanovit nový rekord ve vlastním žebříčku nejrychlejšího transportu stromku firmy.
Zvládla rychlost 315 km/h, aniž by stromek odletěl. O něco tak překonala Venom 1000 založený na Fordu Mustang, který v roce 2022 zvládl přepravit stromek rychlostí 310 km/h.
Hennessey pořádá vlastní soutěž, které auto zvládne přepravit stromek nejrychleji, už od roku 2017. Tehdy se upravený Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody se stromkem na střeše rozjel na 280 km/h.
zdroj info, foto, videa: Hennessey