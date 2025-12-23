Peugeoty GTi se vrátí, ale ne jak si myslíte. Může za to hlavně Francie
Posledním ostrým peugeotem se spalovacím motorem byl skvělý hatchback 308 GTi. Příští rok se dočkáme nového e-208 se slavnou třípísmennou zkratkou, v plánu je také o třídu větší kompakt. Všechny ovšem vsadí na elektřinu, což souvisí s vysokými pokutami za CO2.
Segment malých a kompaktních ostrých hatchbacků byl ještě před zhruba 10 lety pěkně hustě obsazený. Jenže s příchodem přísnějších norem a nepromyšleného přechodu na elektřinu většina těchto aut skončila. Nebo se transformovala v něco výkonnějšího, avšak méně zábavného.
Na mysli mám především „sportovní“ elektromobily, do kterých šlape především koncern Stellantis. Jeho součást v podobě francouzského Peugeotu letos v rámci ikonického 24hodinového závodu v Le Mans představil novou generaci modelu 208 GTi. K pohonu ovšem místo přeplňovaného čtyřválce 1.6 PureTech jako u předchůdce slouží elektromotor M4+ z vlastní fabriky ve francouzském Treméry s výkonem 207 kW neboli 280 koní a točivým momentem 345 Nm, který najdeme také v technicky spřízněné Alfě Romeo Junior Elettrica 280 Veloce a novém Opelu Mokka GSe.
Od té doby po Peugeotu e-208 GTi není vidu ani slechu. Objednávky na vůz totiž začnou až v červnu 2026, přičemž první vozy se k zákazníkům dostanou až koncem příštího roku. Automobilka si jako hlavního konkurenta vzala na paškál taktéž francouzský Alpine A290 vycházející z Renaultu 5 E-Tech. Bude se však muset připravit také na chystaný Volkswagen ID. Polo GTI s očekávaným výkonem 166 kilowattů.
Ostré verze GTi se podle Alaina Faveye, šéfa Peugeotu, dočkáme také u nové generace hatchbacku 208, která by se měla představit v roce 2028. Vedle toho se uvažuje též nad větším 308 GTi, jterý by přišel v rámci nové generace (opět okolo roku 2028). Jak ovšem Favey nastínil, milovníci benzinu budou míst smůlu. A může za to Francie.
Pro Peugeot domácí a nejdůležitější trh totiž trestá za vysoké emise CO2. Poplatky přitom mohou dosáhnout až 70.000 eur, což je zhruba 1,7 milionu korun. V případě použití spalovacího motoru by proto výkonné peugeoty byly tak drahé, že by si je nikdo nekoupil. Otázkou ovšem zůstává, jak velký dokáže být trh se sportovními elektromobily v rámci mainstreamu. Zejména když uvážíme, že evropské registrace elektrických aut aktuálně v rámci všech segmentů v průměru dosahují asi 16,5 %, což za rok dá asi 2,2 milionu vozů.
Zdroj: Autocar, Motor1 a autorský článek, foto: Peugeot, Alpine a Volkswagen, video: auto.cz