Když se Porsche Cayenne ukázalo v dubnu letošního roku po modernizaci, přišlo rovnou s čtyřlitrovým osmiválcem ve verzích S a Turbo GT. Vrchol nabídky, alespoň co do kombinovaného výkonu, na sebe nechal pár měsíců čekat – až do nynějška. Přivítejte verzi Turbo E-Hybrid, jejíž maximum leží na 739 koních a 950 Nm.

Pohonné ústrojí staví na V8, která díky přeplňování dává 599 koní. Elektromotor přidává svých 176 koní a síla putuje samozřejmě na všechna kola. Výsledkem je sprint na stovku za 3,7 sekundy a maximálka 295 km/h.

V8 do zásuvky

Označení „E-Hybrid“ znamená samozřejmě plug-in hybridní ústrojí. V tomto případě je na palubě 25,9kWh baterie spolu s 11kW nabíječkou, která dokáže prázdnou baterii nabít za méně než dvě a půl hodiny. Baterie v městském režimu stačí až na 82 km jízdy.

Standardním prvkem obou karosářských verzí – Porsche odhalilo zároveň cayenne i cayenne coupé – je adaptivní vzduchové odpružení s dvoukomorovými, dvouventilovými tlumiči. Tyto technologie umožňují zvlášť řídit kompresi a odskok pro lepší komfort i širší možnosti chování v různých jízdních režimech. Na přání je k mání natáčení zadní nápravy a vektorování točivého momentu, spojené s Porsche Dynamic Chassis Control.

Verze Turbo E-Hybrid se od běžnějších provedení dále liší upravenou přídí s většími otvory pro vstup vzduchu, lakováním lemů blatníků a dolní části zadního nárazníku barvou karoserie, červenými brzdovými třmeny a dvěma dvojicemi koncovek výfuku. Ve standardní výbavě také zákazníci najdou LEDkové světlomety s technologií HD Matrix.

Ve verzi coupé překoná 300 km/h

Představené cayenne coupé má navíc ke standardu paket GT. Ten je poznat podle dvou velkých koncovek výfuku uprostřed zádě, podstatnější však je speciální ladění všech systémů vozu pro sportovnější jízdu. Světlá výška je nižší o centimetr a přední kola mají kromě širších pneumatik také negativní odklon -0,58° pro dynamičtější odezvu vozu při zatáčení a lepší přilnavost.

Standardem jsou karbon-keramické brzdy, natáčení zadní nápravy a vektorování točivého momentu spolu s Porsche Dynamic Chassis Control jsou za příplatek. Vůz je o chloupek rychleji na stovce oproti standardnímu karosářskému provedení – za 3,6 sekundy – a maximálka je 305 km/h.

Pro úplnost dodejme, že Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé s paketem GT spotřebuje 1,8-1,9 l/100 km + 30,2-31,1 kWh/100 km dle WLTP a dojezd na jedno nabití v kombinovaném režimu je 71-72 km. V případě Cayenne Turbo E-Hybrid je normovaná spotřeba 1,7-2 l/100 km + 29,9-31,8 kWh/100 km a kombinovaný dojezd na elektřinu 70-73 km.

Základní cena přes 4,2 milionu Kč

Na světě jsou už i první ceny novinek. Cayenne Turbo E-Hybrid začíná v Německu na 176.324 eurech, tj. 4,26 milionu korun. Verze Coupé stojí od 179.775 eur, tedy 4,34 milionu korun. Provedení s paketem GT startuje na 208.454 eurech (5,03 milionu korun) a je k mání jen tam, kde není dostupné ryze spalovací Cayenne Coupé Turbo GT, což zahrnuje téměř všechny trhy v rámci EU a několik dalších míst na východě a jihovýchodě Asie.

Automobilka závěrem tiskové zprávy dodává, že verze Turbo E-Hybrid je druhá ze tří, které modely Cayenne a Cayenne Coupé čekají. Jak bude vypadat ta poslední, je zatím samozřejmě otázkou, ale odpověď se nabízí sama – v portfoliu modernizovaného cayenne prozatím chybí varianta s označením „Turbo S“.