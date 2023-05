Za volantem nového Porsche Cayenne: Absence vrcholu mrzet nemusí, nové esko jezdí skvěle

I když se to ne každému líbí, postavení Cayennu v hierarchii Porsche je výsostné. Aby ne, když se mu prodejně tolik daří. Podpořit jej do dalších let chce na oko vcelku nenápadný, avšak mimořádně rozsáhlý facelift.

Informace o úspěšných není naučenou formulkou z tiskovky, čísla hovoří jasně. Porsche za loňský rok prodalo celosvětově na 300.000 automobilů, přičemž přes pětadevadesát tisíc z nich byla nějaká verze cayennu. V loňském roce oslavil tento model dvacetileté výročí a jako dárek si ve Stuttgartu nadělili už 1.250.000 prodaný kus.

Kdo by vzhledem k tomu čekal v rámci faceliftu jen drobné kosmetické retuše, velmi by se pletl. Cayenne totiž v rámci omlazovací procedury přiváží tolik inovací, že by se to leckde nebáli označit novou generací. „Je to jedna z nejrozsáhlejších modernizací produktu v historii Porsche,“ dozvídáme se od viceprezidenta produktové řady Michaela Schätzla. Krátce poté mu v malebném prostředí rakouských hor nedaleko Salzburgu dáváme za pravdu.

Nejen výraznější tvář

Pro rozeznání novinky od předchůdce není třeba podrobného zkoumání, zásadních změn si všimnete na první dobrou. Hlavním poznávacím znamením je přepracovaný nárazník s výraznější maskou chladiče. Porsche dále vyzdvihuje jinak tvarované blatníky, novou kapotu či zadní světla s trojrozměrným efektem. Zcela nový je i zadní nárazník s integrovaným prostorem pro registrační značku.

Pestřejší je také paleta barev, která se rozrostla o tři nové odstíny. „Pokud si nevyberete, můžete využít našeho individuálního programu. Můžete nám přinést třeba svou oblíbenou košili a my vám zhotovíme lakování přesně podle její barvy,“ vysvětlují designéři na tiskové konferenci. Utrácet peníze v rámci konfigurace vašeho cayennu však můžete i mnoha dalšími způsoby. Na výběr jsou kola od dvaceti do dvaadvaceti palců, ale třeba i odlehčené sportovní pakety, které v případě Cayennu Coupé ušetří až 33 kilogramů.

Ještě se na chvilku vrátím ke světelné technice. Světlomety Matrix LED jsou nově standardem, příplatkovou položkou se stávají vyspělejší HD-Matrix LED světla, která sice na první pohled vypadají shodně, disponují ale vyspělejšími funkcemi. Díky dvěma modulům s vysokým rozlišením a více než 32 tisíci pixely na jeden světlomet funguje vykrývání protijedoucích vozů naprosto hlaďounce. Vždyť jen jas modulů lze regulovat ve více než tisícovce kroků v závislosti na jízdní situaci.

Další novinkou je propracovaný systém sledující kvalitu vzduchu. Vůz pracuje s daty vestavěné navigace a včas detekuje třeba vjezd do tunelu, aby automaticky spustil recirkulaci vzduchu. Na přání může systém disponovat i jemným prachovým filtrem, který je schopen zachytit i drobounké částice. Zejména alergikům přijde vhod ionizátor odstraňující ze vzduchu řadu škodlivin.

Po vzoru taycanu

Ještě dnes mám v živé paměti slavnostní premiéru Cayennu třetí generace na českém trhu, která se uskutečnila před nějakými šesti lety. Zástupci automobilky si tedy pochvalovali zachování klasického analogové ukazatele rychlosti. Že prý je těch digitálních novot v dnešní době až příliš, a klasická ručička s číselníkem má pořád své kouzlo.

Kdyby si na to samé vzpomněli dnes, asi by se trošku zastyděli. Omlazený Cayenne nejenže se s klasickými budíky definitivně rozloučil, ale ještě přiváží další displej navíc před spolujezdcem. Ten má na sobě speciální vrstvu, aby nebyl čitelný z místa řidiče a zbytečně vás nerozptyloval. Řešení s prohnutým štítem a obrazovkou zcela vpravo je převzaté z elektrického Taycanu a za příplatek jej můžete doplnit ještě barevným head-up displejem.

I Porsche se tedy nakonec podvolilo moderním trendům, naštěstí ale v únosné míře. Třeba teplotu v kabině si pořád nastavíte fyzickými přepínači, tradičním tlačítkům zůstal věrný i sportovní tříramenný volant. Vyhřívání sedačky už sice vyžaduje dotyk, ale nemusíte jej lovit někde v osmém podmenu multimediálního systému. Stačí prstem stisknout příslušnou plochu na středové konzole. Ta vypadá šik do prvních pár oťapkání. Její lesklé černé provedení je na otisky prstů háklivé.

Porsche Cayenne 2023: technické údaje a české ceny Verze Cayenne Cayenne S Cayenne E-Hybrid Objem [ccm] 2995 3996 2995 Počet válců 6 8 6 Výkon [kW/ot.min] 260/5400-6400 349/6000 224/5400-6400 T. moment [N.m] 500 600 420 Elektromotor [kW] - 130 Kombinovaný výkon [kW] - 346 Zrychlení [s] 6,0 (5,7) 5,0 (4,7) 4,9 Max. rychlost [km/h] 248 273 254 Hmotnost [kg] 2055 2160 2425 Objem nádrže [l] 75 90 75 Spotřeba [l/100 km] 10,8 - 12,1 12,4 - 13,4 1,5 Dojezd EV [km] - 74 Cena [Kč] 2.248.800 2.718.231 2.610.260 *údaje s paketem Sport Chrono

Nový vrchol

Stať o motorech a jízdě začněme tou méně dobrou zprávou. Cayennu Coupé zůstane vidlicový biturbo osmiválec s objemem 4,0 litru, který si polepšil na 485 kW, stovku zvládne za 3,3 sekundy a sviští až 305 km/h. Do této chvíle to zní velmi dobře. Jenže tato verze s označením GT bude k dispozici výhradně na trzích mimo EU. Na tiskové konferenci se ptáme na důvod, i když ho tak nějak tušíme: vysoké emise a nemožnost homologace.

Smutek po absolutním vrcholu však trvá jen do chvíle, než se podíváte na přepracovaná technická data ostatních variant. Základní Cayenne dostává třílitrový šestiválec s výkonem 260 kW. Šest válců měl dříve i Cayenne S, ten si však v rámci faceliftu polepšil právě na osmiválec! Z něj doluje maximální výkon 349 kW (ještě více než někdejší vrchol GTS s 338 kW) a 600 newtonmetrů točivého momentu. Stovka za 4,7 s (v případě zkoušeného Coupé) a maximální rychlost 273 km/h vypadají rovněž sympaticky.

Porsche tento kus poctivé techniky označuje za zbrusu nový, já bych to dovolil opravit na značně přepracovaný. Základ osmiválce je shodný, dostává však jednokomorová turba namísto dvoukomorových, vstřikovače pracující s vyšším tlakem, dvoustupňové variabilní časování ventilů či elektronicky řízené obtokové ventily turbodmychadla.

A jak to celé funguje? První hrstka kilometrů za volantem nového Cayennu Coupé ukazuje, že (pořád) výtečně. Nové „esko“ má velmi blízko k dřívějšímu GTS. Ač došlo k úpravám vstříc emisním normám, pořád má nádherný zvuk doprovázený sympatickým brumláním a burácením po uvolnění plynového pedálu. A to klidně jen v normálním jízdním módu, přičemž přepnutí do sportu akustiku celé strojovny ještě umocní.

Po zašlápnutí plynového pedálu se technika maličko zamyslí, aby zhruba za půl sekundy vyslala skoro 2,2tunové SUV společně s posádkou hbitě vpřed. Zrychlení je opravdu impozantní, jen málokterý vůz takového střihu vás dokáže takhle přišpendlit k sedačce. Jen se podle toho poté logicky odvíjí spotřeba. Náš průměr přes dvacet litrů nemá smysl komentovat, započítávají se do něj i prostoje při fotografování a hlavně dlouhatánské stoupání do takřka dvou tisíc metrů nad mořem. Z GTS si pamatujeme průměr s lehkou nohou kolem 13 l/100 km, při běžné jízdě byl ještě o nějaké dva tři litry vyšší. Devadesátilitrová nádrž na palivo tedy přijde vhod.

Důležité je však zmínit, že Cayenne Coupé vás nesolní jen v přímce. Nadstandardní jsou totiž i jeho jízdní schopnosti. Řízení je přesné a snadno zapomenete na všechnu tu pohotovostní hmotnost pod zadkem. Pocitu souznění s autem hodně pomáhá i sportovní posez, který vám dovoluje umístit sedák velmi nízko. A překvapivě bryskní jsou i přenosy hmotnosti ze strany na stranu. Žádné utahané nedotáčivé reakce, zkrátka dáte pokyn volantem a děje se přesně to, co chcete!

Standardní varianty dostávají přepracovaný „ocelový“ podvozek vybavený systémem PASM, který ovládá adaptivní tlumiče vpředu a nové dvoukomorové tlumiče vzadu. Vyšší verze mají k dispozici podvozek vzduchový, který také prošel drobnými úpravami. Ty se prý mají projevit hlavně při jízdě v nízkých rychlostech, bez přímého přesednutí z vozu do vozu si to však netroufám posoudit.

I my jsme měli „esko“ posazené na vzduchu a jen těžko hledáme podněty ke kritice. Ono je to z velké části dáno i faktem, že Porsche si na kvalitě silniček pro první jízdu dalo hodně záležet. Ani dvaadvacetipalcová kola jízdní komfort nesrážejí. Auto se hezky přenese přes většinu nerovností, v zatáčce srdnatě zaklekne a krásně vykrouží požadovaný oblouk. Hodně rychle tu lze zapomenout na fakt, že řídíte obrovské, ne úplně lehké SUV… a to umí jen málokdo.

Závěr

Porsche Cayenne a Cayenne Coupé zůstávají i po faceliftu příjemnými SUV, do kterých se budete rádi vracet. Osobně mám slabost hlavně pro SUV-kupé, kde zkosená záď není namontována tak „na sílu“ jako třeba u BMW X6 a spol.. Vypadá vkusně a fešně, navíc po modernizaci potěší i fandy moderních technologií.

A cena? Základní Cayenne se šestiválcem stojí 2.248.800 Kč. Že je to hodně? Jak se to vezme. Kolegové z Autorevue.cz před časem prozkoumali ceníky důkladněji a zjistili, že za podobný peníz dnes koupíte třeba skladový VW Touareg 3.0 TDI/210 kW. Zkoušené „esko“ přijde na minimálně 2.718.231 Kč, v případě SUV-kupé musíte přihodit ještě 140 tisíc a nějaké drobné.

Změny v kabině jsou sice výrazné, ale zase ne revoluční. A i když byste třeba měli v kapličce raději klasické budíky, po úvodních desítkách kilometrů autu i tyto moderní výstřelky odpustíte. Zkoušená verze S přezbrojila na inovovaný osmiválec, čímž dorovnala někdejší GTS. Absence plnotučného „gétéčka“ tak zamrzí jen zákazníky, kteří požadují vždycky to nejlepší. Cayenne S je nový, avšak důstojný vrchol celé modelové řady.

Víte, že…

…název Cayenne je odvozen od pikantního kajenského pepře. Obojí je prý skvělou volbou pro neohroženého cestovatele s ohnivou povahou

...přes 30 % všech prodaných poršáků v roce 2022 jsou cayenny

...elektrická varianta dorazí v polovině této dekády a doplní spalovací verze