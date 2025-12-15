Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Bezpečí, nebo pohodlí? Souhlasíte s vypínatelnými asistenty?

Deepal S07
Deepal S07
Deepal S07
Deepal S07
37 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (6)

Čínské SUV se dostalo do názorového střetu poté, co jeho výrobce umožnil řidičům trvale vypnout systém sledování pozornosti. Euro NCAP kvůli tomu autu snížilo bezpečnostní hodnocení a jeho pětihvězdičkový rating se ocitl v ohrožení. 

Čínský Deepal S07 původně bez problémů získal nejvyšší možné pětihvězdičkové hodnocení v rámci nárazových testů Euro NCAP. Jedním z důvodů byla i funkce sledování bdělosti řidiče – systém, který rozpoznává únavu, nepozornost nebo ztrátu koncentrace.

Řadě šoférů však přišel příliš dotěrný a přísný. Z testů i zpětné vazby od zákazníků se objevovala přání, aby šel vypnout. Výrobce proto vydal softwarovou aktualizaci, která umožnila právě trvalé vypnutí systému, tedy takové nastavení, které zůstává v platnosti i po opětovném nastartování vozu.

Tím se ale čínský výrobce dostal do přímého rozporu s pravidly evropského programu Euro NCAP, podle nichž musí být klíčové bezpečnostní asistenty vždy aktivní při jízdě.

Organizace hodnocení přehodnotila a uvedla, že možnost trvalé deaktivace výrazně snižuje účinnost asistenta jako takového. Deepal S07 tak při opakovaném posouzení přišel o část bodů v kategorii Safety Assist.

Video placeholder
Crashtest vozidel Chery • Zdroj: auto.cz/Michal Dokoupil

Snížené bezpečnostní skóre

Nová softwarová úprava tak měla okamžitý dopad na výsledky testů. Hodnocení bezpečnostních asistentů kleslo z 78 % na 70 %, což je nejnižší přípustná hranice pro udržení pěti hvězd. Pokles přitom přímo souvisel s vypínatelným sledováním pozornosti.

Ačkoli vůz i nadále poskytuje velmi dobrou ochranu při nárazech a splňuje vysoké standardy pasivní bezpečnosti, celkové hodnocení zůstalo těsně „nad vodou“ jen díky tomu, že žádná jiná část testů nebyla negativně zasažena. U dnešních evropských hodnocení bezpečnosti už zkrátka nejde jen o to, jak auto chrání při nehodě, ale i o to, jak aktivně pomáhá nehodám předcházet.

Jde o důležitý spor

Jenže právě technologie aktivní prevence bývají často terčem kritiky ze strany řidičů. A vůbec se jim nedivíme. Upozornění, která mají pomáhat, jsou často otravná. A někdy se stává, že výrazně zasáhnou i v momentě, kdy to zrovna není potřeba.

V případě Deepalu S07 se výrobce snažil vyhovět zákazníkům, ale tím se dostal do konfliktu s bezpečnostními standardy. Případ tak odhaluje širší dilema moderní automobilové doby.

Mají mít řidiči právo vypnout i ty systémy, které jim mohou zachránit život?
A pokud ano, jak se pak budou hodnotit bezpečnostní standardy automobilů v celosvětovém měřítku? A jakou roli by měli regulátoři hrát v tom, co lze a nelze vypnout?

Anketa
Měla by auta umožnit vypnutí i těch bezpečnostních systémů, které mají předcházet nehodám?
Ne, bezpečnostní systémy mají být vždy zapnuté.
Ano, řidič má mít úplnou svobodu nastavení.
Zlatá střední cesta – některé systémy povinné, jiné volitelné.
Celkově 100 hlasů

Zdroje: AutocarDriveEuro NCAP, foto: Deepal a Euro NCAP, video: auto.cz

Vstoupit do diskuze (6)

Doporučeno

Články z jiných titulů