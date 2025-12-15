Bezpečí, nebo pohodlí? Souhlasíte s vypínatelnými asistenty?
Čínské SUV se dostalo do názorového střetu poté, co jeho výrobce umožnil řidičům trvale vypnout systém sledování pozornosti. Euro NCAP kvůli tomu autu snížilo bezpečnostní hodnocení a jeho pětihvězdičkový rating se ocitl v ohrožení.
Čínský Deepal S07 původně bez problémů získal nejvyšší možné pětihvězdičkové hodnocení v rámci nárazových testů Euro NCAP. Jedním z důvodů byla i funkce sledování bdělosti řidiče – systém, který rozpoznává únavu, nepozornost nebo ztrátu koncentrace.
Řadě šoférů však přišel příliš dotěrný a přísný. Z testů i zpětné vazby od zákazníků se objevovala přání, aby šel vypnout. Výrobce proto vydal softwarovou aktualizaci, která umožnila právě trvalé vypnutí systému, tedy takové nastavení, které zůstává v platnosti i po opětovném nastartování vozu.
Tím se ale čínský výrobce dostal do přímého rozporu s pravidly evropského programu Euro NCAP, podle nichž musí být klíčové bezpečnostní asistenty vždy aktivní při jízdě.
Organizace hodnocení přehodnotila a uvedla, že možnost trvalé deaktivace výrazně snižuje účinnost asistenta jako takového. Deepal S07 tak při opakovaném posouzení přišel o část bodů v kategorii Safety Assist.
Snížené bezpečnostní skóre
Nová softwarová úprava tak měla okamžitý dopad na výsledky testů. Hodnocení bezpečnostních asistentů kleslo z 78 % na 70 %, což je nejnižší přípustná hranice pro udržení pěti hvězd. Pokles přitom přímo souvisel s vypínatelným sledováním pozornosti.
Ačkoli vůz i nadále poskytuje velmi dobrou ochranu při nárazech a splňuje vysoké standardy pasivní bezpečnosti, celkové hodnocení zůstalo těsně „nad vodou“ jen díky tomu, že žádná jiná část testů nebyla negativně zasažena. U dnešních evropských hodnocení bezpečnosti už zkrátka nejde jen o to, jak auto chrání při nehodě, ale i o to, jak aktivně pomáhá nehodám předcházet.
Jde o důležitý spor
Jenže právě technologie aktivní prevence bývají často terčem kritiky ze strany řidičů. A vůbec se jim nedivíme. Upozornění, která mají pomáhat, jsou často otravná. A někdy se stává, že výrazně zasáhnou i v momentě, kdy to zrovna není potřeba.
V případě Deepalu S07 se výrobce snažil vyhovět zákazníkům, ale tím se dostal do konfliktu s bezpečnostními standardy. Případ tak odhaluje širší dilema moderní automobilové doby.
Mají mít řidiči právo vypnout i ty systémy, které jim mohou zachránit život?
A pokud ano, jak se pak budou hodnotit bezpečnostní standardy automobilů v celosvětovém měřítku? A jakou roli by měli regulátoři hrát v tom, co lze a nelze vypnout?
Zdroje: Autocar, Drive, Euro NCAP, foto: Deepal a Euro NCAP, video: auto.cz