Německo chce odpustit automobilkám pokuty za emise uhlíku

Německý kancléř Olaf Scholz řekl, že evropské automobilky by neměly být trestány pokutami za nedodržení limitů uhlíkových emisí. „Peníze musí zůstat firmám na modernizaci jejich průmyslu, jejich vlastního provozu,“ řekl agentuře Reuters.

Současná regulace EU požaduje, aby flotilové emise CO 2 nově registrovaných vozů byly v roce 2025 o 15 procent nižší než v roce 2021. Dosažení tohoto cíle však komplikuje pokles v prodejích plně elektrických vozidel.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck se přiklonil na stranu automobilek, které považují cíl snížení emisí CO 2 do roku 2025 za příliš přísný. Habeck uvedl, že je otevřený možnosti dočasně pozastavit pokuty splatné v příštím roce, pokud by automobilky dokázaly své emisní limity CO 2 kompenzovat překročením cílů v letech 2026 a 2027.

Škoda Elroq

„Jsme v přechodu pragmatičtí,“ uvedl k nastupující elektromobilitě. Tento přístup by podle Habecka dal společnostem flexibilitu a motivaci k dalšímu pokroku v oblasti ochrany klimatu, aniž by musely platit miliardové pokuty.

Hildegarda Müllerová, šéfka německého Sdružení automobilového průmyslu (VDA), poukázala na nesoulad mezi ambiciózními cíli regulace flotilových emisí CO 2 a pobídkami na podporu prodeje elektromobilů. Zdůraznila, že navzdory investicím průmyslu ve výši 410 miliard eur (10,37 bilionu korun) do výzkumu a transformace továren do roku 2028 brání pokroku slabá poptávka spotřebitelů po elektromobilech a ekonomické výzvy.

„S ohledem na složitou ekonomickou situaci, slabou poptávku spotřebitelů po elektrické mobilitě a pokračujících neadekvátních rámcových podmínkách se v roce 2025 musíme vyhnout břemenu v podobě možných pokut,“ nechala se slyšet.

Německé ministerstvo životního prostředí koncem listopadu uvedlo, že hodlá dodržet unijní flotilové limity a klimatické cíle v dopravním sektoru. Zároveň však považuje flexibilní přístup k načasování plateb pokut za schůdné řešení vzhledem k současným výzvám v automobilovém průmyslu. Ministerstvo také zdůraznilo, že opuštění stanovených cílů by narušilo plánovací jistotu požadovanou průmyslem a znevýhodnilo by výrobce, kteří tyto cíle plní.