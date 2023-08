Výzkumníci z Technické univerzity v Berlíně se podle kolegů z Carscoops pochlubili objevením způsobu, kterým se dá získat přístup k softwarovým vylepšením elektromobilů Tesla, za které si jinak zákazníci musí připlatit. V podstatě tak pouze odemykají vybavení vozu, které je sice fyzicky přístupné, za jeho aktivaci by však zákazníci měli platit.

Jako příklad lze uvést vyhřívání sedaček. Automobil je sice fyzicky vybaven veškerým potřebným hardware, funkce je však přístupná teprve po aktivaci, za kterou se platí. Tento přístup, tedy zpřístupňování funkcí na bázi předplatného, se přitom stává novým trendem mezi automobilkami, které se tak snaží najít další způsob zvyšování zisků.

Hackování elektromobilů Tesla přitom není úplnou novinkou. Již v minulosti se objevily zprávy o tom, jak se hackerům podařilo na dálku odemknout, zamknout nebo „nastartovat“ elektromobil značky Tesla. V tomto případě se hackování zaměřilo pouze na zmiňované zpřístupnění výhřevu sedaček.

„Nejsme zlí outsideři, vlastně jsme insideři, vlastníme to auto,“ měl uvést v rozhovoru pro TechCrunh Christian Werling, jeden z německých výzkumníků. „A nechceme platit 300 dolarů za vyhřívání zadních sedadel,“ dodal.

Werling navíc srozumitelně poodhalil způsob, kterým se k funkcím dostali. Vše spočívá ve změně napětí na AMD procesoru jednotky infotainmentu. „Pokud to uděláme ve správný okamžik, můžeme procesor obelstít, aby dělal něco jiného. Má zásek, přeskočí příkaz a přijme náš upravený kód. To je v podstatě to, co děláme."

Jakmile výzkumníci získají přístup, mohou v systému provést trvalé změny, například tedy povolit výhřev zadních sedadel, zvýšit výkon nebo odemknout funkci samočinného řízení. V současnosti se přitom jedná o funkce, které jsou běžné dostupné pouze po zaplacení. A to navzdory přítomnosti potřebné techniky.

Podle německých vědců přitom na tento typ hackerského útoku neexistuje oprava – tedy alespoň dokud Tesla nezmění procesor v infotainmentu. V blízké době by tak mohl být použitelný na většinu již vyrobených modelů. Je ovšem otázkou, jak náročné je pro běžného smrtelníka podobnou úpravu provést. Nemluvě o rizicích spjatých s možným poškozením vozu.

Pokud by se ale tento typ hackerských útoků stal běžným, mohl by celkem výrazně ukousnout ze zisku automobilek u modelů s předplácenými funkcemi. To se přitom netýká jen Tesly, na tuto strategii chce v budoucnu vsadit více značek. Technicky zdatní zákazníci se ale jistě nevzdají šance najít způsob, jak se k placeným funkcím dostanou oklikou. A jejich šance evidentně nejsou malé.