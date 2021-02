Nenápadná zmínka oživuje spekulace o výkonnějším Golfu R. Posílí na 245 kW?

Možná si ještě pamatujete, kterak se počátkem minulého roku objevila část interní prezentace Volkswagenu, jež prozrazovala výkony všech sportovních variant osmé generace Golfu. Varianty GTI, GTI Clubsport či GTD se postupně představovaly světu a výkon do puntíku seděl. Tedy až na nejostřejší Golf R, který namísto avizovaných 245 kW dostal „jen“ 235 kW.

Jasně, výkon 235 kW, 420 newtonmetrů točivého momentu a stovka za 4,7 sekundy rozhodně není nic, za co by se musel přeplňovaný čtyřválec 2.0 TSI stydět. Přesto se stále spekuluje o tom, co se asi stalo s těmi zbylými deseti kilowatty? Dříve se hovořilo o ještě peprnější verzi Golf R Plus s vyšším výkonem, ale v posledních měsících zůstává ticho po pěšině. A tak se všeobecně předpokládalo, že silnější verze jednoduše nebude.

Rozšíření nabídky sportovních Golfů však nyní vrátil do hry YouTuber vystupující pod přezdívkou volkswizard. Ten dostal příležitost svézt se novým Golfem GTI a v rámci jízd obdržel i uživatelskou příručku z července 2020. Na konci dokumentu si všiml seznamu všech pohonných jednotek pro nový Golf. A co že to našel na samotném konci? Tušíte správně, motor 2.0 TSI (245 kW) s interním označením DNFF.

Zatím si musíme počkat na podrobnější informace, byť ve hře zůstává několik variant. Může to být jen „pozůstatek“ z původních plánů, ke kterým nakonec nedošlo. Spíše bychom se ale přikláněli ke vzniku Golfu R Plus, ať už coby stálého člena nabídky, případně nějaké atraktivní limitované edice. Svého času připadalo v úvahu ještě propůjčení skvělého pětiválce 2.5 TFSI od Audi, to se ale nyní nejeví jako pravděpodobné.