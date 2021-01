Video: Jak si zvykáme na digitální prostředí nového Golfu

Sedmá generace Volkswagenu Golf byla příkladnou ukázkou ergonomicky promyšleného interiéru. Bez přehánění stačilo nastavit sedačku a vyrazit na cestu. Na nic jste si nemuseli zvykat, s ničím se zdlouhavě seznamovat, všechno bylo tak nějak intuitivně při ruce.

O to větší šok znamenal příjezd osmého pokračovatele. Volkswagen se rozhodl naskočit na módní (rozuměj digitální) vlnu a odstranil drtivou většinu klasických tlačítek a ovladačů. Ty nahradil ťukáním na obrazovku, jednou dotykovou lištou a hlasovým ovládáním. Nejde přitom o výbavu nejvyšších specifikací, nové prostředí je vyhrazeno všem výbavovým stupňům. Starý konzervativní Golf je zkrátka minulostí.

Často nám v diskuzích píšete, že motorista nestřídá x aut do měsíce jako my. Jezdí většinou v jednom jediném, takže si osvojí jisté postupy a po čase si na všechno zvykne. Nyní máme ideální příležitost si to ověřit, neboť osmičkový Golf (ten výrazně červený ve výbavě R-Line) se nám v redakci zastavil na celý půlrok. A jak už naznačil Machi v „dlouhodobém otvíráku“, opravdu si postupně začal zvykat.

Přesvědčil jsem se i já a posbírané dojmy jsem dal dohromady ve videu přiloženém výše. Rozhodně to ale neznamená, že bychom v novince jezdili déle než týden a vše by bylo zalité sluncem. Stále je řada věcí, kde bychom se přimlouvali za klasiku. Ale to je asi tak jediné, co s tím můžeme udělat…

Více už se dozvíte v samotném videu. V diskuzi jste se ptali na ovládání displeje a jednotlivých prvků v rukavicích, což je informace, která se nyní v lednových dnech hodí. Tu ve videu ještě nenajdete, přesto už jsme to vyzkoušeli. A v kožených rukavicích Golf na dotyk reaguje bez zaváhání, zkrátka stejně jistě jako bez nich. A platí to nejen pro obrazovku multimediálního systému, ale i onu lištu a dotykové plochy ve spodní části.