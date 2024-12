Nenávist k SUV je nesmysl, říká šéfdesignér Renaultu. Přesto se možná vrátí kombíky

Velkou změnou automobilového světa posledních let je odklon od tříd MPV a malých kombíků ve prospěch crossoverů a SUV. Stojí za tím posun preferencí zákazníků, kterým se líbí stylové vzpřímenější karoserie a často také vyšší pozice za volantem, zejména ve srovnání s těmi malými kombíky, a následné uvědomění automobilek, že za trendy crossovery můžou chtít víc peněz.

Ani Renault se tomu nevyhnul – kombi-verze modelu Clio byla nahrazena capturem a scénic už není MPV, nýbrž nafouknutým elektrickým hatchbackem s designovými prvky crossoveru. Do budoucna se to však má změnit, alespoň podle Gillese Vidala, šéfdesignéra automobilky.

Ten nastavuje zrcadlo nenávisti ke crossoverům a SUV, kterou v minulých měsících proslula zejména Paříž. Právě tato auta tam byla nepřítelem číslo jedna ve věci zdražení parkování pro přespolní. Ve smyslu lítání třísek při kácení lesa ovšem vyšší parkovné dopadlo i na moderní kombíky či sedany velikosti vhodné pro rodinu, a samozřejmě také MPV.

Renault Embleme

Právě na této kategorii, ve prospěch SUV bohužel v nabídkách automobilek vymírající, staví Vidal svůj nesouhlas. „Probíhá obrovský principielní boj proti SUV, ale řekli byste to stejné o MPV? Váží stejně, mají stejné motory, stejné emise CO 2 . Ale nikdo by nekritizoval MPV, protože to jsou respektuhodné rodinné vozy. Kdo jsme, abychom kritizovali agresivně vyhlížející auta? Je to jen tvar,“ cituje Vidala britský web Autocar.

Lidé budou podle něj „pořád potřebovat velká auta“, takže se automobilka v současnosti zabývá tím, „jaký charakter těmto produktům dáme? A potom, co bude následovat?“ ptá se Vidal. „S téměř 140 lety automobilové historie to vypadá, že jsme opravdu viděli všechno – ale určitě ještě jsou nějaké věci, které lze vynaleznout, nové smysluplné koncepty a siluety, které odpovídají na otázky společnosti v dnešním světě,“ dodává.

Ve skutečnosti ale asi nelze očekávat něco, co svět ještě skutečně neviděl, jako tomu bylo v minulých dekádách. Jednou z možností je, že by kombíky mohly slavit návrat, naznačuje Vidal. „Spousta lidí v Evropě říká, že je škoda, že kombíky po jednom mizí, ale pro elektromobily je dobrý nápad mít nízký, ale praktický produkt. To je přesně to, co bychom měli dělat pro elektromobily s důvodem v dojezdu a tak, ale zároveň chceme, aby byly sexy. Sportovní kombíky jsou docela sexy.“

SUV Pařížany tolik nepálí

Jak to bylo s tím parkováním v Paříži? V referendu, konaném letos v únoru, prošlo ztrojnásobení hodinové sazby parkování pro návštěvníky na 18 eur (452 Kč), přijedou-li konvenčním autem s hmotností nad 1,6 tuny či elektromobilem s hmotností nad 2 tuny.

Cílem bylo zdražit život těm, kteří do města jezdí v crossoverech či SUV, ovšem hranice mezi kategoriemi aut se v dnešní době stírají, takže byla nastavena hranice hmotnosti. A to tak, že ji snadno překonají i normální rodinná auta.

Pařížská šikana SUV je o to směšnější, že se k urnám při referendu dostavilo podle webu Evropské komise jen 6 % obyvatel města a 54,5 % z nich hlasovalo pro zdražení. „Problém“ SUV navštěvujících Paříž tedy očividně valnou většinu Pařížanů nechává zcela chladnými.