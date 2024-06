Neradi odbočujete doleva? Vývojář navigací vám chce pomoci

Odbočení doleva na velké křižovatce je pro řadu lidí stresující. Firma Here, která v navigacích konkuruje Googlu, si nechala patentovat systém, který by jim mohl pomoci.

Odbočení na křižovatce doleva může být náročné i pro zkušené řidiče, zejména v situaci, kdy není pořádně vidět do protisměru, jelikož řidiči odtamtud odbočující doleva také čekají v křižovatce na prostor k průjezdu. Některé navigační aplikace na smartphonech, např. Waze, se již snaží tento problém řešit třeba tak, že nabídnou možnost nastavit vyhýbání složitým křižovatkám a hledat alternativy bez odbočování doleva, které by mohlo být pro nezkušené řidiče příliš obtížné.

Vývojář navigací Here, který v současnosti konkuruje Mapám Google Maps na Androidu i iPhonu, si nedávno patentoval nový systém, jehož cílem je usnadnit odbočení vlevo. Technologie je nazvaná dlouze „Metoda pro určení optimálního místa pro čekání na odbočení vlevo tak, aby byl snížen dopad na dopravu“ a má pomoci řidičům i autonomním vozidlům najít správné místo pro čekání na odbočení vlevo v obtížných křižovatkách.

Má to dělat pomocí strojového učení a kontextových dat. Systém pak může doporučit správné místo, kde by měl řidič čekat na odbočení, a to pomocí vizuálních indikátorů na obrazovce nebo projekce pomocí rozšířené reality. Ta se do aut začíná pomalu dostávat, ať už skrz head-up displej, nebo na centrálním displeji.

V některých případech může systém také poskytovat hlasové pokyny, podobně jako navigační aplikace. Ty by mohly řidiče vést na správné místo pro čekání za využití vzdálenosti nebo jiných orientačních bodů. Také by navigace mohla předvídat náročná odbočení na základě shromážděných dat a navrhnout alternativní trasu bez takových míst.

Protože je technologie založena na strojovém učení, největší výzvou bude ji vytrénovat, aby správně zvládla každou křižovatku. Systém by mohl využívat data ze senzorů, například z palubních kamer, k analýze křižovatky a určení správného místa pro čekání. Také by mohl zahrnout data od lidí, kteří nevypadají, že by s odbočováním na složitých místech měli problém.

Prozatím je myšlenka ve fázi patentu, takže není jisté, zda dojde reálného nasazení. Firmy často patentují své nápady jen pro případ, že by někdo jiný chtěl přijít s podobným systémem. I kdyby se taková technologie v autech objevila, pořád bude platit, že odpovědnost leží na řidiči a ten by se tak neměl na technologie plně spoléhat.