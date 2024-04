Nesmyslné protlačování elektromobilů? V Británii o tom ví své

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Přestože britská vláda posunula úplný zákaz prodeje vozů se spalovacími motory na rok 2035, zároveň stanovila konkrétní cíle pro každý příští rok. Již letos musí mít minimálně 22 % všech nově prodaných automobilů plně elektrický pohon. V následujícím roce to bude 28 %, v dalším 33 % a tak dále.

Za splnění těchto kvót zodpovídají všechny automobilky, které chtějí prodávat své produkty na území Spojeného království. Za každý prodaný vůz „nad limit“ musí společnost zaplatit pokutu ve výši 15.000 liber (zhruba 440.000 Kč), což vysoce přesahuje marži, kterou z prodeje jednoho auta získá. Rozhodně se tedy nejedná o nařízení, které se vyplatí automobilkám ignorovat, protože zisky nakonec ztráty převýší. Opomíjení kvót by mohlo být pro řadu z nich poměrně fatální. Přísná vyhláška vešla v platnost již na začátku tohoto roku, konkrétně 3. ledna, a zdá se, že výrobcům pomalu začíná docházet trpělivost.

Carlos Tavares, výkonný ředitel koncernu Stellantis uvedl, že politika Spojeného království ohledně automobilového průmyslu je otřesná a mohla by vést k ukončení prodeje některých modelů na tomto území. Nevyloučil ani možnost výrazného zdražení vozů se spalovacím motorem jako kompenzaci za vysoké pokuty. K přechodu na vozy s elektrickým pohonem musí zákazníky pochopitelně přimět samy automobilky, což je stále velmi náročné a proto by za současné situace většina z nich prodávala se ztrátou. To Tavares nemá v úmyslu. Připomeňme, že ve Velké Británii platí Vauxhall (u nás Opel) Corsa za nejprodávanější hatchback na trhu a podobné renomé má mezi crossovery i model Mokka.

Video se připravuje ...

„Na vině je klesající poptávka po elektromobilech, které ve světě reality ztroskotaly na vysokých cenách, nedostatečné nabíjecí struktuře a přetrvávajících obavách zákazníků. Vládní mandát pro vozidla s nulovými emisemi, které nutí výrobce automobilů prodávat stanovené množství elektromobilů, donutí automobilky snížit ceny na nerentabilní úroveň, aby splnily cíle a vyhnuly se pokutám.“ Dodal, že kvóty jsou aktuálně nastaveny na dvojnásobek přirozené poptávky na trhu.

Podle oficiálních čísel tvořily v Británii elektromobily v prvních třech měsících letošního roku 15,5 % prodejů, zatímco Stellantis, pod který patří značky Vauxhall (Opel), Peugeot, Citroën, Fiat a Jeep, dosáhl přibližně 13 %.