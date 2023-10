Šetření EU, zda a do jaké míry mají čínské automobilky nad evropskými výhodu ve vládních dotacích, není beze smyslu. V roce 2020 čínská vláda zachránila značku Nio, které hrozil bankrot, v přepočtu 23 miliardami korun.

Nedávné zprávy o tom, že Evropská unie zahájila šetření, do jaké míry jsou čínské automobilky dotovány ze státní pokladny. To by jim totiž umožňovalo prodávat auta i v Evropě za ceny pod náklady na výrobu aut, což znamená nefér výhodu oproti evropským a americkým automobilkám. „Západním“ elektromobilům sice různé vlády pomáhají nepřímo skrze dotace na pořízení pro zákazníky, ale ztráty automobilek jako takové nekryjí. Navíc, dotace na pořízení se vztahují i na čínská elektroauta, koupí-li si je např. Francouz či Ital.

Novější report novin New York Times nyní přichází se zprávou, do jaké míry čínská vláda automobilkám může pokrývat ztráty. U automobilky Nio to je 35 tisíc dolarů, tedy zhruba 813 tisíc korun. Tolik Nio tratí na každém prodaném autě, píší noviny.

Právě vládní podpora je důvodem, proč mohou čínské automobilky růst navzdory ztrátovosti. Když v roce 2020 Nio viselo nad propastí, vláda dodala zhruba miliardu dolarů (tehdejším kurzem cca 23 miliard korun), aby udržela automobilku nad vodou. Pravda, nebyla to pouhá finanční injekce – vláda za ty peníze de iure koupila 24% podíl ve firmě. Následovala další finanční injekce od nejmenovaného státem vlastněného bankovního domu ve výši 1,6 miliardy dolarů (tehdy cca 36,8 miliardy korun).

Ovšem, ne všechny čínské automobilky tratí peníze. Značka BYD je naopak zisková – za první polovinu roku vykázala zisk 1,5 miliardy dolarů (kurzem z konce letošního června 32,75 miliardy korun), což znamená trojnásobný meziroční nárůst.

Čínské automobilky kromě státní podpory mají směrem k nízkým cenám ještě jednu výhodu oproti těm z Evropy a USA – nižší mzdové náklady. Dělník ve výrobě tam za rok vydělá v přepočtu zhruba třetinu toho, co americký zaměstnanec výroby aut, který je v odborech.

O zásadním poklesu mezd dělníků v automobilovém průmyslu v Číně v posledních měsících před pár týdny informovala i agentura Reuters. Uvedla tehdy, že inzeráty hledající zaměstnance do výroby aut v Číně v srpnu nabízely hodinovou mzdu 14–31 jüanů (44–97 korun). Nejmenovaný zaměstnanec che-fejské továrny automobilky Changan, kterého agentura uvedla jako příklad snižování odměn i stávajícím pracovníkům, v červenci svou práci opustil, protože v květnu a červnu dostal za měsíc jen 4 tisíce jüanů (cca 12.500 korun) místo 7 tisíc (cca 22 tisíc korun), které očekával.

Kromě toho jsou čínské automobilky schopné vyrábět auta levněji i po technologické stránce. Když podle novin nejmenovaní výzkumníci rozebrali elektromobil BYD Seal, aby ho prozkoumali, zjistili, že se dá vyrobit zhruba o 35 % levněji oproti Volkswagenu ID.3.