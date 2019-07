Nissan čekají velké změny, propustí 12.500 lidí a zmenší nabídku modelů

O velké restrukturalizaci uvnitř Nissanu se mluvilo již v minulosti, automobilka však informace potvrdila teprve během nedávného zveřejnění finančních výsledků za první čtvrtletí. A ty rozhodně nejsou nijak pozitivní. Meziroční zisky automobilky totiž klesly až o 94,5 %, za což může především pokles prodejů na klíčových trzích.

Automobilka přitom oznámila propuštění již začátkem tohoto roku, kdy vykázala nejnižší zisky za uplynulých let. Podle informací ze začátku roku však mělo přijít o práci „jen“ 4.800 lidí. V současnosti oznámených 12.800 zrušených pracovních míst už ale představuje téměř 9 % lidí, které automobilka po celém světě zaměstnává.

Nissan však neškrtá jen pracovní místa. V příštích letech by měla být globální produkce automobilky snížena zhruba o 10 %. Zhruba ve stejném rozsahu by pak měla být zredukována i globální nabídka modelů, což by mělo značce umožnit zaměřit se lépe na „investice do důležitých globálních modelů a strategicky důležitých regionálních modelů.“

Stejně jako ostatní výrobci automobilů se však i Nissan připravuje na velké investice do technologií, jako je asistent řízení ProPilot. Dalším důležitým investičním odvětvím jsou pak elektromobily a technologie s nimi spojené. Neméně důležitým oborem, na který se chce Nissan zaměřit, jsou však i služby sdílené mobility.

Informace o chystaném propouštění vyvolaly velké obavy především ve Velké Británii, kde automobilka provozuje závod Sunderland. Ten v současnosti produkuje okolo 2.000 automobilů denně a zaměstnává okolo 8.000 lidí. Vzhledem k závislosti továrny na každodenních dodávkách tisíců součástek, z nichž některé jsou dováženy z kontinentální Evropy, se však často spekuluje o budoucnosti továrny po Brexitu.

V současnosti se ve Velké Británii vyrábí především Nissan X-Trail, automobilka však již potvrdila, že do budoucna plánuje vyrábět v Sunderlandu i novou generaci Nissanu Quashqai a Nissanu Juke, který by měl být představen na blížícím se autosalonu ve Frankfutu.

Web The Guardian pak spekuluje, že propouštění by se mělo dotknout hlavně závodů v Jižní Americe, kde je ziskovost automobilky dlouhodobě nízká.