Nissan GT-R se zřejmě dočká další limitované edice, může mít až 720 koní

Stárnoucí Nissan GT-R R35 už má nejvyšší čas na odchod do důchodu, ještě předtím by však mohl na trhy dorazit v poslední limitované edici.

Nissan GT-R současné generace R-35 se vyrábí již od prosince roku 2007, takže je na trhu téměř 13 let. To je poměrně dlouhá doba na jakékoliv auto, ve světě sportovních strojů z něj však dělá skoro až dinosaura. Vždyť jen Porsche za tu dobu stihlo vyrábět dokonce tři generace modelu 911 Turbo.

Již delší dobu se tak spekuluje o odchodu R-35 do důchodu a představení jeho nástupce, ještě předtím bychom se však měli dočkat další limitované edice. S touto informací přišel japonský web Best Car, podle kterého by si nejnovější limitka mohla přivlastnit pohonné ústrojí z modelu GT-R50 by Italdesign.

Pod kapotou by se tak objevil ručně skládaný 3.8 litrový twin-turbo vidlicový šestiválec, který po úpravách z dílny Nismo nabízí maximální výkon 530 kW (720 k) a nejvyšší točivý moment až 780 N.m. Motor dostal například nová turbodmychadla, výkonnější vstřikování paliva, upravený systém mazání, větší intercoolery i přepracovaný výfukový systém.

V kombinaci s osvědčeným systémem pohonu všech kol by tak nová limitka GT-R R35 mohla srovnat krok i s nejmodernějšími sportovními vozy, včetně výše zmiňovaného Porsche 911 Turbo. Podle spekulací japonských kolegů by však speciální edice měla vzniknout pouze v počtu 20 kusů.

Pravděpodobně poslední limitka Nissanu GT-R R35 tak bude spíše sběratelskou záležitostí, u které se dá očekávat výrazný růst hodnoty. A to i díky blížícímu se konci životnosti generace R35. O jeho nástupci prozatím mnoho nevíme, podle některých spekulací by ovšem mohl používat hybridní pohonné ústrojí z prototypu GT-R LM Nismo – představeného v roce 2015.

Po nedávném odhalení Nissanu Z Proto, nástupci rovněž letitého Nissanu 370Z, se však obáváme, zda se evropští zákazníci nového GT-Rka dočkají. Pokud totiž automobilka s odkazem na horší prodeje sportovních vozů a přísné emisní limity nechce dovážet Z Proto, jaká je šance, že jí projde dovoz ještě extrémnějšího GT-R? Nezbývá, než doufat a nechat se překvapit.