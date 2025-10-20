Předplatné
Nissan hledá spásu ve dvou nových sedanech. Přijdou ještě letos

Nissan představuje úplně nový model N6 jako plug-in hybrid s dlouhým elektrickým dojezdem a ponechává tradiční volbu v podobě Teany s přeplňovaným 2.0 a vysokou výbavou.

Nissan balancuje nad propastí, ale nevzdává se. Na čínský trh zanedlouho uvede dva klíčové modely, oba s karoserií sedan. Je to riskantní krok, protože v zemi „tisíců značek“ je velká konkurence, ale – co se týče objemů – také značná příležitost. Generální ředitel Nissanu Ivan Espinosa vnímá Čínu jako klíčový trh, na který zaměřuje současnou produktovou strategii postavenou na sedanech N6 a Teana.

V prvním případě se jedná o zcela nový model zacílený na preference čínských rodin. Tomu odpovídají i jeho rozměry s délkou 4.831 mm, šířkou 1.885 mm, výškou 1.491 mm a rozvorem 2.815 mm. N6 využívá platformu sdílenou s Dongfengem, která je kompatibilní i s plně elektrickým N7. Proto se povedlo integrovat plug-in hybridní pohon složený z atmosférického čtyřválce o objemu 1,5 litru doplněného elektromotorem. Díky 21,1 kWh baterii ujede v bezemisním režimu podle Inside China Auto 125 až 130 kilometrů.

Naproti tomu název Teana je místním dobře známý a jedná se o klasický sedan větších rozměrů s čistě spalovacím motorem, který preferuje konzervativní klientela. Podle Car News China měří novinka 4.920 mm na délku a 1.850 mm na šířku, s výškou 1.447 mm a rozvorem 2.825 mm.

Coby zástupce vyšší třídy se vyznačuje prémiovým komfortem a jako první vůz v Číně je vybavena sofistikovaným kokpitem Huawei HarmonySpace 5.0. Ten zahrnuje 16,1palcový infotainment, další podpůrné displeje, prémiový audiosystém a rozšířené možnosti konektivity. Motoricky spoléhá Teana na dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 179 kW.

Oba modely vstoupí na čínský trh ještě letos. Podoba interiérů a technické detaily budou oznámeny s předstihem.

Zdroj: Car News China, Inside China Auto, Nissan

