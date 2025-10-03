Sedan od 6,2 milionu korun bez zadních sedadel? Porsche se toho nebojí
Sedan pro dva? Porsche Taycan Turbo GT s paketem Weissach boří pravidla – je to čtyřdveřový elektromobil, který stojí minimálně 6.189.935 Kč, a přitom nabízí jen dvě skořepinová sedadla. Vše ostatní podřídilo rychlosti a času na kolo.
Balíček Weissach nestojí ani korunu navíc – Taycan Turbo GT s ním má stejnou cenu jako bez něj, tedy od 6.189.935 Kč. Je to čistě otázka preferencí: Chcete výbavu, nebo spíše dvoumístnou elektrickou střelu, která šetří každý gram a cílí rovnou na závodní okruh?
Weissach je ve světě Porsche synonymem pro ultimátní odlehčení a doplňky na okruh. Z taycanu proto zmizela zadní lavice, koberečky, část odhlučnění i oblíbené stopky Sport Chrono. Dokonce i stereo Bose dostalo stopku. K tomu i méně komfortu při nabíjení – auto má jen jeden nabíjecí konektor na straně spolujezdce a víčko se otevírá manuálně. Místo toho nastoupilo karbonové zakrytování prostoru zadních sedadel, speciální odlehčená skla a velké pevné křídlo.
Odlehčení o 70 kg
Porsche Taycan Turbo S váží zhruba 2385 kg. Nové Turbo GT už samo o sobě shodilo asi 75 kilogramů, takže se dostává na hranici 2310 kg. A pokud sáhnete po balíčku Weissach, odečtete dalších 70 kilogramů – výsledná hmotnost tak klesne na přibližně 2240 kg.
To nezní jako muší hmotnost, na běžné silnici víc poznáte absenci výbavy... Ale na okruhu se počítá každý gram a právě tahle dieta dává vozu ostřejší reakce, větší stabilitu a nakonec i rekordní časy na Nürburgringu.
Láme rekordy
Výsledek? Stovka za 2,2 sekundy místo 2,3 a maximálka posunutá z 290 na 305 km/h. Propast bude ale hlavně v charakteru: Zatímco Turbo GT bez paketu Weissach je stále čtyřmístné GT na každý den, s balíčkem je dvoumístný extrém navržený k lámání traťových rekordů.
Pod karoserií pracuje dvojice motorů s dvoustupňovou převodovkou na zadní nápravě. Stiskem tlačítka na volantu na 10 sekund přidáte dalších 161 koní. Celkem to znamená až 1092 koní a brutálních 1340 Nm. Výsledek? Rekord na německém Nürburgringu i americkém Laguna Seca.
Jaká je tedy cena?
Jenže když to všechno poskládáte – speciální lak, karbon, interiérové finesy, polepy Weissach, domácí wallbox i zimní kola – umíte cenu vyhnat klidně k 8.000.000 Kč. A to pořád mluvíme o dvoumístném sedanu.
Základní cena 6,2 milionu Kč může být teprve začátek. Porsche vás v konfigurátoru rychle zláká drobnostmi. Personalizované karbonové prahové lišty? 71.543 Kč. 3D tištěné vložky skořepin podle tvaru těla? 68.499 Kč. Svítící logo „Porsche“ na zadním světelném pásu? 11.573 Kč. A když chcete lak na míru, připravte si dalších 565.804 Kč. A atraktivní celopolep stojí šílených 270.878 Kč. Hasičák za 3795 Kč je povinný talisman.
Porsche Taycan Turbo GT Weissach ukazuje, že co se týče rekordů tak i v elektrické době má smysl odlehčení. Je to ale také sedan, který už sedanem není. Zadní dveře vozíte tak trochu zbytečně. Pro normálního samozřejmě řidiče ne. Ale jako manifest toho, že elektrika může být nekompromisně rychlá?
Zdroj a foto: Porsche, video: auto.cz