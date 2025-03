Nová Dacia Bigster v prvním testu: Ptejte se, co vás zajímá

Dacia se po veleúspěšném dusteru pustila do ještě o kousek větších aut. Třetí generaci svého SUV trochu přifoukla a vznikl model Bigster, který se světu staticky ukázal na prezentaci v Berlíně.

Dacia Bigster vs. konkurence v Česku: Je na hraně! Vytváří si vlastní kategorii Roman Šitner Novinky

Bigster nabízí stejnou techniku jako model Duster, tedy kromě klasických „turbo-benzínů“ také pohon všech kol, hybrid i pohon na zkapalněný ropný plyn, LPG. „Jen“ je za B-sloupkem o pořádný kus větší.

Nyní je čas se s ním poprvé svézt a my budeme u toho. To zároveň dává prostor vám, čtenářům, se zeptat na to, co vás zajímá. Na mezinárodní jízdní prezentaci v Marseille se pokusíme získat odpovědi na otázky, které nám napíšete do komentářů do dnešní 17. hodiny.