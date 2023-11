Nová elektrická Kia EV9 už je v Česku. Víme, co nabízí a kolik za to zaplatíte

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nová elektrická Kia EV9 je konečně v Česku. Významná letošní novinka jihokorejské značky už přijíždí i k nám a do oficiálního ceníku jsme nahlédli už začátkem září. Až teď jsme konečně měli šanci, abychom si novou vlajkovou loď značky živě prohlédli, poprvé se projeli a celkově nasáli první dojmy. Nová Kia EV9 není jen moderní elektrickou stylovkou, ale i plnohodnotným rodinným autem.

Elektrická Kia EV9 se odhalila s novou designovou filozofií značky „Spojené protiklady“. Pokud vám máme marketingovou hantýrku vysvětlit lidsky, automobilka nejnovější elektromobil vyvinula s minimalistickým designem a šikovnou praktičností. V luxusním interiéru je Kia EV9 až neuvěřitelně prostorná a bohatě vybavená. Kia současně připomíná, že novinku uvádí s šesti- nebo sedmimístným interiérem.

Moderní architektura interiéru zakládá na palubní desce s s trojitým panoramatickým displejem digitálního přístrojového štítu a infotainmentu. Kia pro největší elektromobil v portfoliu vyvinula i komfortní funkce pro zpříjemnění pobytu v kabině během nabíjení, díky nimž lze první dvě řady sedadel současně nastavit do odpočinkové polohy. S výkonnou elektrickou architekturou však dobíjení netrvá zbytečně dlouho.

Vraťme se však ještě k interiéru. Standardně je Kia EV9 dostupná se sedmimístnou konfigurací, přičemž luxusnější šestimístná konfigurace je aktuálně k dispozici pouze pro vyšší výbavu GT-Line. A to dokonce ve dvou variantách – se dvěma relaxačními sedadly ve druhé řadě za 18.000 Kč, nebo dvěma otočnými sedadly o 90 stupňů směrem k otevřeným dveřím nebo o 180 stupňů k cestujícím ve třetí řadě za 12.000 Kč.

V obrovském rodinném SUV s celkovou délkou přesahující pět metrů a rozvorem náprav 3,1 metru si uděláte spoustu prostoru. Novinka současně těží z technických výhod čistě elektrické platformy E-GMP (Electric Global Modular Platform) a má rovnou podlahu. Pod tou se u obou aktuálně prodávaných variant ukrývá vysokonapěťový akumulátor s využitelnou kapacitou 99,8 kWh.

Korejská elektrická novinka se u nás aktuálně prodává ve dvou zaváděcích výbavách ovlivňujících konfiguraci pohonu. Standardem je specifikace Earth Launch Edition s pohonem zadních kol o 150 kW (204 koních) a 350 newtonmetrech. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá za 9,4 sekundy a má dojezd až 541 kilometrů v cyklu WLTP.

Výkonnější varianta s pohonem všech kol je dostupná spolu s luxusnější výbavou GT-Line Launch Edition s kombinovaným výkonem 283 kW (384 koní) a maximálním točivým momentem 700 newtonmetrů. Čtyřkolka je sice výrazně výkonnější, ale současně nabízí nižší dojezd, který automobilka udává až 505 kilometrů v cyklu WLTP. Akcelerace z 0 na 100 km/h pak trvá pouhých 5,3 sekundy.

S korejskou elektrickou novinkou jsme se poprvé na českých silnicích svezli pouze krátce, přičemž jsme si mohli osahat silnější čtyřkolku. První zvláštnost při seznamování se s EV9 už je pouhé „nastartovaní“ a výběr směru jízdy – obojí ovládáte na voliči umístěném pod volantem na pravé straně. Jakmile se však sžijete s tímto detailem, okamžitě budete v nejnovějším elektromobilu značky jako doma.

Nebudu lhát, když řeknu, že nová Kia EV9 zkrátka jezdí jako dnešní elektromobil. V současnosti už to není nic na škodu, protože nejmodernější elektrické vozy na našich silnicích jsou kultivované, komfortní a příjemně svižné. S okamžitou odezvou sedmi stovek newtonmetrů je Kia EV9 opravdu rychlá, uměla by konkurovat i sportovním vozům, ale i nadále zůstává rodinným autobusem, v němž budete vozit své děti do školky.

Na naše první zkušenosti s reálným dojezdem si však budeme muset ještě počkat, s novinkou jsme se zatím mohli svézt pouze krátce. Automobilka však uvádí, že díky 800voltové architektuře a ultra rychlému dobíjení je největší elektromobil značky schopen načerpat dostatek elektrické energie na dalších 250 kilometrů jízdy za pouhých 15 minut, takže vám umožní i komfortní delší cestování.

Nová elektrická Kia EV9 vstupuje na český trh se základní cenou od 1.949.980 Kč s paketem výbavy Earth Launch Edition a standardní sedmimístnou konfigurací sedadel. Za luxusnější a výkonnější specifikaci GT-Line Launch Edition zaplatíte cenu od 2.099.980 Kč.