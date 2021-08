Nová generace BMW 2 Active Tourer prý může dostat hybrid o výkonu až 270 koní

Nové generace mnichovského minivanu by měla narůst a současně by mohla dostat ještě výkonnější plug-in hybrid.

Popularita vozů typu MPV je v posledních letech stále nižší, což mnohé automobilky vedlo k postupnému ukončení některých modelových řad. BMW podle všeho rovněž odpískalo až sedmimístný Gran Tourer, již od minulého roku však aktivně testuje menší BMW řady 2 Active Tourer.

Již v minulém roce totiž na veřejnost uniklo video z testování nového MPV na Nürburgringu. V letošním roce se pak několika špionážním fotografům podařilo vyfotit maskované prototypy Active Toureru i na běžných silnicích. Podle různých spekulací by přitom výroba mohla být zahájena již na podzim tohoto roku.

Z různých stran se pak objevují spekulace, podle kterých by měl nový Active Tourer nabídnout zajímavější vzhled s užšími světlomety a zajíždějícími klikami, více prostoru a také více luxusu. Podle spekulací BMW Blog se ale můžeme těšit údajně také na větší porci koní pod kapotou.

Nová generace řady 2 Active Tourer by totiž mohla dostat plug-in hybridní verzi s označením 230xe, která nahradí stávající model 220xe. Novinka by měla mít pod kapotou 2,0litrový přeplňovaný čtyřválec, který v kombinaci s elektromotorem nabídne výkon až 201 kW (270 k).

Bližší informace zatím chybí, nová dvojka AT by však mohla nabídnout podstatně lepší dynamiku, než současná plug-in hybridní verze. Ostatně jejím základem je pouze 1,5litrový přeplňovaný tříválec, který v kombinaci s elektromotorem nabízí 167 kW (224 k). V současnosti používaný šestistupňový automat by měl navíc nahradit osmistupňový automat.

Na výkonnou elektrifikovanou verzi si ale nejspíš budeme muset počkat ještě chvíli po premiéře. Podle informací BMW Blog by totiž nová dvojka Active Tourer měla být minimálně po uvedení na trh dostupná pouze se čtyřmi motory – třemi benzínovými a jedním naftovým.

Zájemci o benzínové motorizace by měli mít na výběr z modelů 218i (115 kW/155 k), 220i (133 kW/178 k) a 223i (149 kW/200 k). Diesel by pak měl být dostupný ve verzi 218d (110 kW/148 k). Další motorizace by měly přebývat až s menším časovým odstupem, což ale není nic překvapivého.