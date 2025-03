Nová generace MG4 do Evropy nepřijde. Místo toho dostaneme modernizaci té stávající

Před pár dny se ukázala druhá generace elektrického MG4, jen tři roky po uvedení té první. MG o novince mluví jako o globálním modelu, očekávali jsme tedy nahrazení současného vozu i u nás. Na to však zatím nedojde, místo toho se koncem roku se naše evropské MG4 dočká modernizace. Potvrdilo to britské zastoupení MG pro tamní trh, my ale máme podobné informace i od českého.

Současná čtyřka má rozhodně co napravovat, protože i tři roky po uvedení pořád působí jako nedodělaný prototyp. Zejména software se nijak zásadně nezlepšil a ani přes instalaci updatů například nedokáže spolehlivě topit v kabině. Kritizovaná je i kvalita materiálů v interiéru, rychlé propadání sedaček, nebo prostor pro mobil, který jej ale neudrží v prudší zatáčce.

MG4 se po třech letech ukázalo v nové generaci. Ta první nebyla úspěšná Michal Dokoupil Novinky

Inspirací by mohlo být také nové MG S5 EV, které je právě uváděno do Evropy a které stojí na stejném základě Nebula - právě kvalita interiéru má být jednou z priorit. Krom toho by měly přijít větší obrazovky, zejména ta prostřední je v současné čtyřce až komicky malá. Objeví se také nový systém ADAS, tedy povinné asistenty a funkce autonomní jízdy. Na S5 EV už se objevil také nový systém rychlého vypínání povinných asistentů, který se inspiroval u Renaultu.

Na druhou stranu, proti nudnému oblému designu novinky se ostřeji tvarovaná první generace lépe odlišuje od konkurence. Druhá generace je zcela nový model, který rozměrově trochu vyrostl a má jinou techniku. Zatím tedy víme, že bude začínat s elektromotorem o výkonu 120 kW. Maximální rychlost je stále 160 km/h, novinka se zdá být lehčí, místo současných 1.641 kg základní verze váží jen 1.485 kg.