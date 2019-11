Nová generace Opel Corsa může být již pouze elektrická, zaznívá z automobilky

Stephan Norman, šéf britské značky Vauxhall (nabízející model Corsa s volantem na druhé straně), v rozhovoru pro magazín Autocar prozradil, že segment malých automobilů čekají velké změny. A jak již asi správně tušíte, ponesou se v duchu elektrifikace.

„S elektrifikací se stanou modely segmentu B (malé vozy) a možná i A (mini) podstatně důležitějšími,“ uvedl Norman v reakci na otázku, zda by se jméno Corsa nemohlo v budoucnosti objevit na některém z modelů stále rostoucího segmentu SUV/crossover.

„Příští generace modelů supermini, včetně Corsy, budou plně elektrické. Pevně tomu věřím.“ Největším problémem v masovějším malých městských mini je prý podle Normana chybějící infrastruktura k nabíjení – především pro lidi v bytech. Jakmile se ale tento problém podaří vyřešit, Norman věří, že věci naberou rychlý spád. „V roce 2025 už nebude nikdo vyrábět benzínové nebo naftové motory.“

V současnosti ale nová Corsa nabídne kompletní paletu pohonných jednotek. Od atmosférické benzínové dvanáctistovky, přes dvojici přeplňovaných benzínových dvanáctistovek až po 1.5 litrový naftový čtyřválec. Ostatně o jejich cenách jsme nedávno psali. V příštím roce se pak očekává i zahájení prodeje čistě elektrického modelu Corsa-e, který by měl nabídnout dojezd až 330 km.

A co existence dobrodružně laděné Corsy, která by se postavila například fordu Fiasta Active? Tu Norman odmítl jako zbytečnou, neboť pro zákazníky toužící po podobném voze je připravený model Mokka X – podle Normanových slov „první sexy Vauxhall za 50 let,“ jak uvádí Autoexpress.

V závěru se pak ještě Norman zmínil o sloučení koncernu PSA, pod který značky Opel a Vauxhall patří, s koncernem FCA. Podle Normana půjde o dlouhodobý proces, který by však neměl Vauxhall nijak ovlivnit. „Na Vauxhall to nebude mít dopad. Mohlo by to mít dopady v Itálii, ale jinak nikde jinde.“