Nejen minivozy, ale také malá auta jsou ohrožena novými emisními pravidly. Přežijí?

Malé automobily jsou dnes nejžádanějším segmentem v Evropě, už v následujících letech se to ale může změnit. Odborníci varují, že jejich nabídku mohou silně ovlivnit nová emisní pravidla, která začnou v Evropské unii platit v nadcházejících letech. Někteří výrobci by dokonce mohli nejmenší segmenty zcela opustit.

„Nová pravidla o emisích oxidu uhličitého si vyžádají montáž techniky za tisíce eur do každého auta. Velká auta jsou naceněna tak, aby marže pokryla tyto náklady. U malých aut však tak vysoké marže nejsou,“ varuje analytik Max Warburton z výzkumné společnosti Sanford C. Bernstein.

Už dříve jsme psali o tom, že se tento problém týká minivozů. Volkswagenu se kvůli flotilovým emisím již nevyplatí vyrábět miniauta se spalovacími motory, a tak trio Up!, Mii a Citigo postupně přechází výhradně na elektrický pohon. Opel se kvůli nízkým prodejům zcela zbaví minivozů Adam a Karl, přičemž nejistá je i budoucnost dalších miniaut Skupiny PSA, Citroënu C1 a Peugeotu 108. Citroën by z tohoto auta rád udělal elektromobil. A otázkou je i další budoucnost Renaultu Twingo, když značka jeho sourozence, Smart, bude nově vyrábět v Číně. S novým partnerem v podobě čínského Geely Smart chystá kompletní přechod na elektřinu.

Warburton ale upozorňuje, že by se problém mohl týkat také malých automobilů. Podle nových pravidel se výrobci musejí v případě emisí oxidu uhličitého dostat na průměr 95 g/km, což bez nějaké formy elektrifikace zkrátka nepůjde. Vždyť taková Škoda Fabia se tříválcem 1.0 TSI (70 kW) vypouští v kombinovaném cyklu 101 gramů CO 2 na kilometr.

Postupně se navíc toto číslo bude dále zpřísňovat. Do roku 2030 mají průměrné flotilové emise CO 2 podle cyklu NEDC klesnout k 60 g/km. Malá auta tak už bez nějaké elektrifikace nebudou moci sloužit jako emisní kompenzace velkých modelů.

„Je ironií, že u menších aut je těžší snížit oxidu uhličitého,“ říká šéf evropského zastoupení Fordu Steve Armstrong. Souhlasí s ním také evropský šéf Skupiny PSA Maxime Picat. „Čím menší auto, tím menší marže a tím je těžší projít emisními pravidly,“ tvrdí.

Kvůli novým emisním normám ohledně CO 2 a NO X by zkrátka malá auta mohla zdražit natolik, že o ně zákazníci přestanou mít zájem. Raději přejdou k větším autům, které už nemusejí být o tolik dražší. „U malých aut je těžší ospravedlnit zvýšení ceny, protože cena techniky je víceméně stejná pro malé a velké auto,“ přiznává vedoucí prodejů a marketingu automobilky Škoda Alain Favey.

A když se automobilkám finančně nevyplatí je vyrábět, je nasnadě, že se jich zbaví. A nebo půjdou cestou elektřiny a přejdou u minivozů i malých aut na čistě elektrický pohon. Hybridizace totiž u nich nemusí stačit, byla by nákladná a nemusela by přinést dostatečné snížení vypouštěných emisí. Vždyť taková Toyota Yaris Hybrid vypouští 84 g CO 2 /km.

Rostoucí prodeje Renaultu Zoe navíc dokazují, že elektřina může zaujmout i v segmentu malých aut. Přestože je Zoe na trhu už 2012, loni jeho evropské prodeje meziročně vyskočily o čtvrtinu. Není tak divu, že Peugeot věří elektrické verzi nové 208 a že její techniku využije také Opel Corsa-e. Do segmentu zamíří také Honda E, retro autíčko vycházející ze studie E Prototype. A zapomenout nesmíme ani na koncern VW Group, jehož platformu pro malé elektromobily dostal na starosti Seat.

Je však otázkou, zda se opravdu najde tolik zájemců pro malý elektromobil, protože jeho problémem nadále bude vysoká cena. I proto třeba Fiat představil v letošním konceptu Centoveti zajímavou myšlenku. Podle jeho vize by maličký elektromobil měl v základu jen malou baterii vystačující třeba jen na dojezd 100 kilometrů. Komu by to nestačilo, připlatil by si zkrátka za větší.

Také koncernová architektura vyvíjená Seatem bude myslet na to, aby na jejím základu mohla vzniknout levná auta. Cílem je srazit jejich cenu pod 20.000 eur (asi 515.000 Kč). To na poměry segmentu stále není málo, a tak je jasné, mezi nejmenšími vozy na trhu bude i v příštích letech hrát hlavní roli spalovací motor.

Nastíněná hrozba konce malého segmentu ale není podle výzkumných společností tak reálná, alespoň v nejbližších letech. LMC Automotive sice předvídá pokles evropských prodejů malých aut z letošních 3,16 milionu kusů pod tři miliony v příštím roce, v následujících letech se ale má situace stabilizovat a evropské prodeje v segmentu B se mají pohybovat kolem tří milionů. Podobně se mají miniauta držet kolem milionů prodaných kousků ročně.

Ať už malá auta přežijí, nebo ne, jedno je jisté. Kvůli složitější technice už nebudou tak dostupná, jako bývala.