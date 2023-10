Nová generace paliv se stoprocentním čisticím účinkem: Novinka je v Česku

Prémiová paliva mohou Češi do svých vozů tankovat už téměř čtvrt století. Ta vůbec první na našem trhu byla motoristům dostupná na čerpacích stanicích Shell v roce 1999. V současnosti, o 24 let později, přichází nová generace dosud nejúčinnějších paliv, která kdy tato značka uvedla na trh. 100% čistí klíčové části motoru od usazenin a tím plně omlazuje jeho výkon. Co a kdy se začne dít s motorovými útrobami, když jim dopřejete tuto novinku?