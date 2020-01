Nová generace Smartu se představí v roce 2022, techniku dodá čínské Geely

Značka Smart si nikdy nevedla příliš oslnivě, v posledních letech se však stále častěji objevovaly spekulace, zda ji nečeká úplný zánik. To se sice nestalo, přesto ji čekají velké změny. Daimler totiž dlouho hledal vhodného partnera, se kterým by mohl Smartu pomoci chytit druhý dech. A nejlepší možností se nakonec ukázalo být čínské Geely.

Informace o jejich spolupráci a plánovaném založení společného podniku (joint venture) s podílem 50:50 se objevily již v minulém roce, teprve nyní však ne světlo vyplouvají bližší informace. Jaká tedy bude další budoucnost těchto malých městských automobilů, respektive elektromobilů, prémiového segmentu?

Nově založená joint venture, ve které Daimler i Geely drží rovný podíl 50:50, ponese název Smart Automobile Co., Ltd. a její sídlo bude ležet v čínském městě Ningbo. Každý z partnerů přitom do společného podniku investuje 2.7 miliardy čínských jüanů, takž celkový kapitál se bude pohybovat okolo 17,65 miliard korun.

Design nových modelů by mělo i nadále zajišťovat designové centrum automobilky Mercedes-Benz v Německu, ovšem výroba už bude probíhat v Číně. Geely totiž vystaví zcela nový závod a současně by mělo zajistit i vývoj a technickou stránku výroby. První zcela nové modely z produkce čínsko-německého joint venture by se měly poprvé představit v průběhu roku 2022.

Do té doby bude Daimler i nadále vyrábět modely Smart EQ ForTwo a EQ ForFour, jejichž výroba probíhá ve francouzském Hambachu a ve slovenském Novém Městě. Od roku 2022 by pak měla v Hambachu probíhat výroba nových elektromobilů Mercedes-Benz řady EQ, což si vyžádá úpravy v hodnotě okolo 500 milionů Euro.

Kromě očekávaných nástupců dvojice současných modelů však Mercedes společně s Geely údajně zvažují i rozšíření produktové řady. Podle informací britských kolegů z AutoExpress by se nabídka mohla rozrůst o malý elektromobil z B segmentu, který by konkuroval vozům jako Peugeot e-208, Renault ZOE nebo Volkswagen ID.3.

„Po obdržení všech potřebných regulačních schválení jsme nyní připraveni zahájit společný podnik s naším partnerem Geely, který jsme připravovali několik posledních měsíců,“ uvedl Ola Källenius, předseda představenstva společnosti Daimler AG a Mercedes-Benz AG.

A zatímco pro Mercedes šlo o výhodný způsob jak zachránit existenci značky Smart, ze strany Geely jde o další rozšiřování svého vlivu v automobilovém průmyslu. Pod tento čínský gigant totiž spadají značky jako Volvo, Polestar, Lynkc & Co nebo společnost vyrábějící londýnské taxíky London Taxi Company. Kromě toho však drží výrazný podíl ve značkách Proton či Lotus a její majitel je největším akcionářem společnosti Daimler, kde drží necelých 10 %.