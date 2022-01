Nová generace Subaru BRZ sklízí úspěch. Automobilka nepřijímá další objednávky

Když to řeknu krutě, ale upřímně, my v Evropě máme smůlu pravděpodobně navždy. Nová generace BRZ se totiž do Evropy nepodívala a asi ani nepodívá. V USA však 13. ledna Subaru zastavilo příjem objednávek modelového roku 2022. To znamená, že zájemci o tento vůz budou muset v letošním roce čerpat už pouze ze skladu místních dealerů.

Z nové generace BRZ převládá napříč trhy, na kterých je sportovní model nabízen, nadšení. O pohon vozu se stará 2,4litrový atmosférický motor Boxer s výkonem 170 kW v 6000 otáčkách. Nižší těžiště, torzní tuhost vylepšena o 50%, tuhost přední nápravy zvýšená o 60% a příbytek na váze pouhých 7,7 kilogramu proti předchůdci, to vše dělá z nového BRZ ještě vymazlenější náčiní, než na co byli majitelé tohoto subaru zvyklí.

Z velkého množství objednaných vozů je mnoho skladových, takže se zájemci o nedostatečný výběr nemusí bát. BRZ v modelovém roku 2022 na americkém trhu startuje v přepočtu na 624 tisících korunách. Za tuto cenu dostanete šestistupňovou manuální převodovku a paket Premium. V něm jsou obsaženy LED světlomety, dvouzónová automatická klimatizace, vyhřívaná zpětná zrcátka, sedmipalcový digitální displej nebo osmipalcový infotainment.

Pokud chcete více, za 715 tisíc korun můžete mít šestistupňovou automatickou převodovku a výbavu Limited. Ta zahrnuje jako bonus osmnáctipalcová matná kola obutá pneumatikami Michelin Pilot Sport 4, zatímco výbava Premium nabízí kola sedmnáctipalcová. Ve výbavě Limited dále obdržíte hlídání mrtvého úhlu, asistent pro udržování v jízdním pruhu, asistent pro průjezd křižovatkou a adaptivní světlomety. V interiéru pak BRZ Limited vyrukuje se semišovými sedačkami v kombinaci s kůží a vyhříváním sedadel.

Sourozenec Subaru BRZ - Toyota GR86, uzavření objednávek nechystá. Ne snad, že by se Toyotě nedařilo tento model prodávat - jde spíše o filozofii automobilky. Toyota nemá stanovenou výrobní kapacitu, a proto vesele přijímá další objednávky.

Autor: Dominik Kovář