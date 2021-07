Nová generace Subaru WRX může dostat přeplňovaný motor z BRZ

Výkon nové generace modelů WRX a STI by se mohl pohybovat okolo 300 až 350 koní.

Subaru už sice začalo poodhalovat novou generaci modelů WRX/STI,přesto toho o nich stále moc nevíme. Podle některých informací by novinky moly být představeny ještě letos, podle japonského webu Goo-Net.com ale dorazí až na začátku léta příštího roku. A pod kapotou bude už dobře známý motor.

Konkrétně by se mělo jednat o upravenou verzi 2,4litrového turbem přeplňovaného motoru z rodiny FA24, který už dnes využívá několik modelů Subaru. S atmosférickým plněním motor dostala například nové generace dvojčat Toybaru BRZ/GR86, na některých trzích jsou však tímto motorem, dopovaným turbodmychadlem, osazeny například modely Subaru Ascent, Legacy XT nebo Outback XT.

Pod kapotou nového WRX by motor měl být naladěn na cca 230 kW (cca 300 koní), zatímco verze STI by měla nabízet cca 257 kW (cca 350 koní). Podle starších spekulací se přitom výkon modelu STI měl pohybovat dokonce až okolo 298 kW (cca 400 koní), což by bylo ještě zajímavější.

Podle starších zpráv by se navíc na projektu nové generace WRX/STI měla podílet i automobilka Toyota, která údajně pomáhá s vývojem systému pohonu všech kol. Mohli bychom se tak dočkat podobné techniky, jakou nyní disponuje Yaris GR a jakou by měla do budoucna nabídnout i Corolla GR.

Základem nového WRX/STI by měla být platforma druhé generace modelu Levorq. Model WRX by údajně měl být osazen CVT převodovkou, zatímco STI by mělo dostat klasický manuál.

Podle Goo-Net.com bude nová generace modelů WRX/STI zřejmě tou poslední, která nebude využívat elektrickou asistenci. Trochu se ale obáváme, že se do Evropy nepodívá. Ostatně i z nových dvojčat Toybaru bude na starém kontinentu přítomna pouze Toyota, která může vyšší emise vykompenzovat svou nabídkou elektrifikovaných modelů.